Situația îi este imputată actualului primar Dominic Fritz de către Alin Nica și fostul primar Nicolae Robu, ambii liberali. Dacă primul îi cere primarului să prezinte un plan de redresare sau să demisioneze, fostul edil invocă direct intervenția DNA. În replică, Dominic Fritz spune că fostele administrații locale au lăsat societatea fără bani.

„Timişorenii, spitalele şi şcolile din Timişoara riscă să rămână fără apă caldă şi căldură deoarece conducerea Primăriei Timişoara este incapabilă să administreze situaţia de la Colterm. Lipsa de profesionalism este accentuată de faptul că primarul Dominic Fritz refuză orice răspundere, arătându-se complet depăşit de situaţie”, a scris Alin Nica pe pagina sa de Facebook.

„Blestem pentru oraşul nostru! 7 luni, doar, i-au trebuit acestui individ, pe nume Fritz Dominic Samuel, pentru a crea Timişoarei un prejudiciu de peste 20 milioane euro! Cer public DNA să se autosesizeze şi să cerceteze toate fărădelegile acestui personaj, sfidător la adresa noastră, ca timişoreni, a noastră ca popor şi a României ca stat”, a scris și Nicolae Robu, marţi, pe pagina sa de Facebook.

Liderul Consiliului Județean îl critică pe primar și pentru modul în care a ales să poarte negocierile cu Guvernul pentru o alocare de fonduri.

„Vă spun sincer că m-a speriat comunicatul lui de presă în care afirma că a purtat „cu discreţie” discuţii despre alocarea de fonduri printr-o hotărâre de Guvern. Nu ştiu în care parte a Germaniei a crescut Dominic Fritz, dar îi aduc la cunoştinţă că, noi, aici în România, încercăm să scăpăm de meteahna alocării de fonduri „cu discreţie”. Banii publici se acordă transparent şi justificat. Banii de la Guvern nu sunt meniţi să acopere managementul defectuos. Am semnat referatul pentru alocarea banilor către Timişoara şi am susţinut demersul cu condiţia ca respectivii bani să fie cheltuiţi CORECT şi EFICIENT. Ce ar trebui să ne spună Dominic Fritz este cum a reuşit să piardă alocarea de la Guvern deşi a fost susţinută public de către mine şi agreată la nivel de Guvern. Oare atât de grave sunt problemele de management la nivelul Primăriei Timişoara încât acei bani nu au mai putut fi alocaţi?”, a mai scris Nica.

Alin Nica a precizat, totodată, că situaţia este una gravă, de aceea îi solicită edilului să prezinte un plan de redresare al Colterm sau „să facă un pas în spate”.

„Situaţia este foarte gravă şi toată lumea, de la Timişoara la Bucureşti, s-a saturat de lamentările şi neputinţa actualului primar. Îi solicit public lui Dominic Fritz să prezinte soluţiile pentru Colterm şi să aducă în dezbatere publică planul de redresare al companiei astfel încât, în toamnă, să nu fim nevoiţi să reinventăm apa caldă la Timişoara. Sau, dacă nu este capabil să gestioneze situaţia, îl invit să facă un pas în spate şi să îi lase pe alţii care înţeleg ce înseamnă administraţia publică”, a mai scris Nica.

Dominic Fritz dă vina pe predecesori



„Amenda primită de Colterm este sancţiunea pentru 20 de ani de iresponsabilitate, incompetenţă şi clientelism politic. Nu Primăria a fost amendată, ci Colterm, dar amenda priveşte şi modul în care Primăria a gestionat, în ultimii ani, situaţia. A îndatorat fiecare timişorean către Colterm şi a ascuns cetăţenilor adevărul despre finanţele companiei. Eu nu voi face acelaşi lucru. De când sunt primar am început să achităm nu doar subvenţiile actuale, din care s-a plătit gaz, ci şi datoriile istorice către Colterm şi creditul pentru certificatele CO2 din 2019. Am dat peste 90 milioane de lei anul acesta către Colterm, în primele luni, mai mult decât tot anul trecut. Doar în aprilie am virat o tranşă de 16 milioane de lei, plată pentru un HCL din 2019, cu care Colterm a putut cumpăra certificatele pentru CET Centru, unitatea din centru fiind modernizată în conformitate cu cerinţele UE, în acest moment”, a transmis primarul Dominic Fritz, într-un comunicat de presă.

Edilul a spus că nu a găsit bani în bugetul anului trecut pentru plata datoriilor.

„Nu am găsit în bugetul anului trecut bani pentru plata datoriilor către Colterm care să permită companiei să cumpere, încă din 2020, certificatele CO2 aferente. Problema a fost aruncată până după alegeri de fostul primar, iar preţul certificatelor s-a dublat de atunci. Mai există şi 70 milioane facturi neplătite la EON, pentru care Primăria dlui Robu a garantat, la limita legii, iar pentru 50 milioane dintre ele Primăria ar putea fi executată silit în orice moment. În ultimele două luni am discutat cu membrii guvernului, cu vicepremierul Dan Barna şi cu premierul Florin Câţu, o suplimentare pentru reechilibrarea bugetului local din care urma să mai plătim o tranşă din datoriile istorice. Astfel, Colterm ar fi putut cumpara certificatele CO2 pentru anul trecut şi angaja investiţii”, a mai transmis Fritz.

Dominic Fritz a dat vina pe preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alin Nica, care recent anunţase că Guvernul a alocat o sumă de bani pentru achiziţionarea de certificate pentru emisii de CO2, şi a spus că acest lucru a avut ca efect blocarea demersurilor.

„Tot acest efort a fost aruncat în aer de Alin Nica, printr-o postare pe Facebook în care se lăuda că a rezolvat problema banilor. Publicitatea făcută în jurul acestor discuţii, purtate până în acel moment, cu discreţie şi responsabilitate, a avut ca efect blocarea demersurilor, iar Hotărârea de Guvern nu a fost adoptată până acum. Am fost extrem de dezamăgit că, pentru preşedintele Consiliului Judeţean, a fost mai importantă popularitatea lui pe Facebook şi în partid decât Timişoara. Cei 106 de milioane de lei primiţi amendă se adaugă celor 320 de milioane, pe care Colterm le datorează statului şi furnizorilor. Nu e singura companie de termoficare care primeşte amendă pentru certificatele CO2, s-a întâmplat şi la Oradea, dar asta nu ne încălzeşte cu nimic. Timişoara are în continuare nevoie de susţinerea guvernului în faţa acestor datorii istorice uriaşe care ameninţă, în mod direct, dezvoltarea oraşului”, a mai transmis Fritz.

Primarul municipiului Timişoara este convins că există un viitor pentru termoficarea centralizată a oraşului.

„Spun cât se poate de clar: vremurile în care Colterm trăia, necondiţionat, pe banii primăriei au trecut. În acelaşi timp, cred cu fermitate că există un viitor pentru termoficarea centralizată a Timişoarei. În perioada următoare, încheiem acordul cu Banca Mondială pentru reorganizarea Colterm. Cu sprijinul Băncii, vom repune pe picioare sistemul de termoficare al Timişoarei într-o nouă formă, care răspunde tranziţiei verde europene. Vom depune un proiect de modernizare a termoficării şi prin PNRR. La finalul acestor procese, Colterm ar trebui să fie o companie viabilă şi economic şi ecologic. În viitor, ar trebui să vindem certificate CO2 pentru că producem energie şi căldură verde, nu să le cumpărăm cu banii copiilor noştri”, mai transmite Dominic Fritz.

La sfârşitul lunii aprilie, compania de termoficare din Timişoara, Colterm, nu a cumpărat decât 70.000 din cele 270.000 de certificate aferente emisiilor de CO2. Marţi, Administraţia Fondului de Mediu a amendat Colterm cu aproximativ 21 de milioane de euro, bani pe care compania de termoficare din Timişoara nu îi deţine.

În plus, compania are în continuare obligaţia de a cumpăra certificatele restante, a căror valoare se ridică la aproximativ 44 de euro pe bucată.



