În urma controalelor din teren și a somațiilor emise conform legii, 2.069 dintre acestea au fost ridicate, fie de către proprietari, fie cu ajutorul Societății Timpark. Celelalte situații sunt în continuare în curs de soluționare.

Problema rămâne una semnificativă și dacă este comparată cu anul 2024, când 1.656 de autovehicule abandonate au fost îndepărtate de pe domeniul public după notificările legale aplicate de polițiștii locali, atât de către deținători, cât și de către angajații Timpark.

Reprezentanții Poliției Locale Timișoara subliniază că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare și le solicită proprietarilor de autovehicule să respecte prevederile legale.

„Mașinile abandonate reprezintă un pericol real pentru cetățeni, deoarece pot deveni focare de infecție și ocupă nejustificat locuri de parcare necesare altor participanți la trafic. Obiectivul nostru este eliberarea domeniului public și menținerea unui oraș sigur și curat”, au transmis aceștia.

Potrivit Legii nr. 421/2002, un autovehicul este considerat abandonat dacă rămâne pe același amplasament timp de cel puțin șase luni fără a fi folosit.

Nerespectarea acestor prevederi poate atrage sancțiuni, precum și ridicarea și depozitarea vehiculului în spațiile administrate de Societatea Timpark.

