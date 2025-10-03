Cine a cumpărat clădirea de birouri Allianz-Țiriac

Cumpărătorul este Omer Susli, un afacerist de origine turcă stabilit în România de peste 30 de ani. Susli are un portofoliu diversificat, care include retail, producție, imobiliare și turism și deține compania Praktiker Real Estate România.

Clădirea vândută de Ion Țiriac se află pe strada Căderea Bastiliei, aproape de Piața Romană, și are o suprafață de 8.031 mp.

Această achiziție se adaugă portofoliului lui Susli, care include și clădirea Muntenia Business Center, cumpărată anul trecut.

Viziunea lui Omer Susli

Susli are planuri ambițioase pentru noua achiziție. El dorește să dezvolte un hub de business care să conecteze Europa Centrală, Balcanii și Orientul Mijlociu, chiar din București.

„Este o achiziție care marchează un pas important în consolidarea portofoliului nostru. Bucureștiul devine un nod de business din ce în ce mai important în regiune, iar noi vrem să fim parte din această transformare”, a explicat Omer Susli.

Investițiile Praktiker Real Estate în România

Omer Susli vede România ca o destinație atractivă pentru investiții.

„România rămâne una dintre cele mai atractive destinații pentru investiții din Europa Centrală Centrală și de Est, iar prin proiectele noastre dorim să contribuim la dezvoltarea unei infrastructuri moderne, sustenabile și la consolidarea unui mediu economic stabil”, a mai declarat Susli.

Pe lângă clădirile de birouri, Omer Susli mai deține centre comerciale precum Vitantis din București și River Plaza din Râmnicu Vâlcea, precum și un parc de retail în Bistrița. În 2014, el a vândut lanțul de magazine de bricolaj Praktiker către Kingfisher și ulterior a înființat rețeaua de magazine Homelux.

