14.000 de tineri basarabeni studiază în România, un număr dublu de români pleacă la facultăți peste hotare. „Din om în om se transmite că ar fi studii de calitate”

Igor Cepoi are 20 de ani și este din Chișinău. A terminat primul an de facultate la Universitatea de Stat din Moldova. Totuși, tânărul își dorește o schimbare și spune că România este soluția. Fiind vorbitor de limbă rusă, Igor ne povestește că nu îi este frică de faptul că nu cunoaște bine româna, tocmai de aceea vrea să-și continue studiile peste Prut. Are două universități în vizor: București și Constanța.

,,Am terminat primul an de facultate la Universitatea de Stat din Moldova. Sunt vorbitor de limba rusă și aș vrea să învăț cât mai bine limba română. Am fost de câteva ori la București și mi-a plăcut foarte tare. Îmi place la Universitatea de Stat din Moldova, profesorii sunt buni, dar știți că o experiență nouă pentru mine este România, integrarea într-o nouă comunitate”, ne povestește Igor Cepoi.

Vor un viitor frumos în Republica Moldova, dar cu diplomă din România

Economistă ar vrea să devină și Maria Puha, din satul Corlăteni, raionul Bălți, nordul Republicii Moldova. Fata crede că într-o universitate din România, calitatea studiilor este la un alt nivel. Visul Mariei este să fie admisă la Cluj. „Mi-aș dori să fac economie și finanțe. Voi opta pentru Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Sper să fiu admisă acolo. Aș vrea să fac și eu studiile în România, pentru că acolo calitatea educației e mult mai bună. Iar după absolvirea studiilor îmi doresc să revin în Republica Moldova și să-mi deschid o cafenea”, mai spune tânăra din Corlăteni.

Chiar dacă își vede viitorul acasă, în Republica Moldova, Adrian Lungu optează, pe moment, pentru o experiență peste Prut. Absolventul de liceu a venit la Târgul Universităților din România pentru a afla mai multe informații despre ce propune fiecare instituție de învățământ superior în parte.

„Vreau să aflu cât mai mult ce propun universitățile din România. Eu cred că România este o mai bună țintă decât Moldova, pentru că studiile acolo oferă mai multe posibilități decât la noi. Mi-aș dori ceva legat cu design sau business și administrare”, mărturisește Adrian pentru Școala 9.

Sute de tineri au venit la târgurile de universități românești organizate la Chișinău, Bălți și Cahul

„Noi nu venim la Chișinău, Bălți sau Cahul pentru a critica sau fura studenți”

Târgul Universităților din România a ajuns la cea de-a XI-a ediție și are drept scop informarea absolvenților de liceu din Republica Moldova cu privire la admiterea la învățământul universitar din România pentru anul 2022-2023.

Reprezentanții a 16 centre universitare din România au oferit, timp de patru zile de târg, informații despre etapele de admitere, numărul de locuri alocate pentru tinerii din Republica Moldova, lista actelor necesare, criteriile de selecție ale candidaților, precum și alte informații utile și necesare absolvenților de gimnaziu și de liceu din Republica Moldova care urmează să aplice pentru continuarea studiilor în România.

Mihaela Furculiță (mijloc) spune că tot mai mulți tineri moldoveni vor să învețe în România

Mihaela Furculiță, vicepreședintele Federației Tinerilor Basarabeni, ne-a declarat că popularitatea târgului crește de la an la an. „Asta înseamnă că lumea apreciază studiile în România, asta înseamnă că din om în om se transmite că ar fi studii de calitate și pe noi ne bucură acest lucru”, spune Mihaela.

Tânăra organizatoare, care și ea își face studiile în România, susține că prezența fiecărui tânăr la târg este un indicator bun a tot ceea ce înseamnă promovarea studiilor în România. „Noi nu venim la Chișinău, Bălți sau Cahul pentru a critica sau fura studenți ori pentru a spune că în România este mai bine decât în alte țări. Venim doar să le spunem absolvenților de licee din Republica Moldova că au o opțiune și că aceasta este România și că ei pot merge acolo”, povestește Mihaela Furculiță.

Condiții de admitere la studii în România pentru tinerii din Republica Moldova

Sunt două categorii de viitori studenți care pot fi înmatriculați în universitățile din România. Este vorba despre cei cu cetățenie română și cei fără. Astfel, basarabenii care au doar pașaport românesc, dar nu au buletin de identitate, pot aplica la locurile dedicate basarabenilor. Ceilalți se bat pe locuri cu toți ceilalți studenți.

Pentru tinerii care aplică în calitate de cetățeni ai Republicii Moldova nu există examene de admitere la universități. Sunt doar câteva instituții și facultăți de profil unde trebuie și ei să susțină examene. De exemplu: la Educație Fizică și Sport, la Teatru, la Arhitectură.

Dosarul pentru înscrierea la facultate, de la orice universitate, se depune doar în format online, la prima etapă. În cea de-a doua etapă, și anume la cea de confirmare a locurilor la universitate, acolo viitorii studenți trebuie să vină fizic și să depună dosarul în original. Fiecare universitate din cele 45 care și-au propus oferta educațională desfășoară perioada sa de admitere. Astfel, orice tânăr basarabean trebuie să urmărească site-ul universității din care vrea să facă parte.

Bursele pentru tinerii din Republica Moldova vor fi majorate

Studiile în România pentru tinerii din Republica Moldova pot însemna și burse. Din anul de studii 2023-2024, aceștia vor beneficia de burse de două ori mai mari decât în prezent. Mai exact, un proiect de lege care prevede creșterea cuantumului burselor acordate românilor de pretutindeni pentru a studia în România, fiind incluși și tinerii din Republica Moldova, a fost adoptat de Camera Deputaților de la București, la începutul lunii mai.

În prezent, bursele basarabenilor înseamnă 65 de euro/lună pentru studenții de licență, 75 de euro/lună pentru masteranzi și 85 de euro/lună pentru doctoranzi. În plus, românii de pretutindeni nu beneficiază de burse pe perioada de vară, la fel ca studenții români cu domiciliul în România.

