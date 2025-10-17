Cum acționau escrocii

Potrivit Radio România Brașov FM și IPJ Brașov, acțiunea a fost coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov, iar cei trei suspecți provin din județele Ilfov și Călărași. Ei aveau rolul de a colecta banii de la victime, deplasându-se personal la adresele acestora.

Polițiștii spun că metoda folosită este una veche, dar încă eficientă, mai ales în rândul vârstnicilor. Victimele erau sunate de persoane care pretindeau că sunt medici sau rude apropiate și li se spunea că o persoană dragă a fost implicată într-un accident sau are nevoie urgentă de o operație costisitoare.

„În urma acestor apeluri, victimele au fost determinate să predea sume importante de bani unor persoane necunoscute, care s-au prezentat la domiciliile lor sub diverse pretexte”, au transmis reprezentanții IPJ Brașov.

Flagrantul delict de 10.000 de euro

În data de 15 octombrie, în baza unor informații obținute de anchetatori, polițiștii au organizat o acțiune de prindere în flagrant delict. Cei trei suspecți au fost surprinși chiar în momentul în care primeau 10.000 de euro de la una dintre victime.

„La momentul depistării, asupra lor au fost identificate diferite sume de bani și bunuri susceptibile de a proveni din comiterea faptelor”, a transmis poliția.

Anchetatorii au stabilit că tinerii sunt implicați în cel puțin trei cazuri distincte de înșelăciune, toate având același mod de operare.

Tinerii, arestați preventiv

După reținerea lor pentru 24 de ore, suspecții au fost prezentați instanței. Doi dintre ei au primit mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, iar al treilea a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, pentru infracțiunile de înșelăciune și complicitate la înșelăciune.

La operațiune au participat și polițiști din Călărași, Sibiu și Timiș, precum și echipa UTAI Brașov.

Poliția Brașov: „Nu dați bani necunoscuților!”

Polițiștii fac apel către populație – mai ales către persoanele vârstnice – să fie foarte atentă și să nu cadă pradă escrocilor care folosesc metoda „Accidentul”.

Nu oferiți niciodată bani unor persoane necunoscute care pretind că sunt reprezentanți ai unor instituții.

Verificați întotdeauna informațiile primite, sunând direct rudele presupus implicate.

Fiți sceptici față de apelurile prin care vi se solicită urgent bani, sub pretexte precum accidente, operații sau tratamente medicale.

Întrerupeți conversația și sunați imediat la 112 pentru a sesiza orice tentativă de înșelăciune.

Polițiștii le reamintesc cetățenilor că în majoritatea cazurilor, astfel de apeluri sunt tentative de fraudă. „Escrocii profită de emoția și panica momentului pentru a manipula victimele. Cea mai bună armă este vigilența”, au transmis reprezentanții IPJ Brașov.





