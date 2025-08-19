Cu ce se ocupă acum cei doi tineri

Schimbarea s-a produs în toamna anului 2023, din dorința de a trăi independent, fără a fi nevoiți să plătească facturi.

Libby, în vârstă de 25 ani, și Ollie, de 26 de ani, locuiesc în Silsden, Yorkshire. Ei colectează apa de ploaie, o filtrează pentru uz casnic și apelează la un generator alimentat de tractor pentru a avea energie.

Totodată, încălzirea și gătitul se fac pe o sobă cu lemne.

„Cel mai bun lucru este că nu depindem de nimeni. Nimeni nu ne dictează cât trebuie să plătim pentru electricitate, nu suntem legați de niciun contract. Ne bazăm pe noi înșine. Avem libertatea de a trăi așa cum vrem”, a spus tânăra, conform ziarului britanic Metro.

Înainte de această schimbare, cei doi tineri locuiau cu părinții și aveau slujbe obișnuite. Libby lucra ca asistentă de laborator, câștigând 24.000 de lire sterline pe an (aproximativ 140.880 lei), iar Ollie era fermier și mecanic de tractoare, cu un salariu anual de 20.000 de lire sterline (aproximativ 117.354 lei).

Totuși, cei doi își doreau să-și îndrepte toată energie către afacerea lor, Herd and Hive, unde vând săpun din lapte de capră și miere.

Cum arată o zi din viața lor

Când tatăl lui Ollie le-a oferit un teren pentru a-și instala casa pe roți, cei doi au decis să renunțe la slujbe. Au investit 11.000 de lire sterline (peste 64.000 lei) în locuință și au început o viață modestă.

„Nu a fost deloc greu să ne decidem să renunțăm la slujbele noastre. Înainte să ne mutăm, ne-am gândit să închiriem sau să luăm un credit, iar asta ar fi însemnat cheltuieli de aproximativ 1.000 de lire sterline pe lună.”

Ziua lor începe la 5.30 dimineața, cu mulsul caprelor, hrănirea oilor și îngrijirea măgarilor adoptați. După aceea, se ocupă de afacerea lor. Seara, hrănesc din nou animalele, aprind focul și pornesc generatorul doar pentru o oră.

Cuplul plătește impozitul local și beneficiază de servicii precum colectarea gunoiului. Ollie a săpat o fosă septică, iar în total cheltuielile lor zilnice sunt de doar 8,87 lire sterline (aproximativ 52 de lei).

Pe lună, cheltuielile se ridică la doar 269 de lire sterline (aproximativ 1.500 de lei).

Iarna, cea mai dificilă perioadă

Libby și Ollie spun că acest stil de viață le-a întărit relația: „Seara, majoritatea oamenilor se așează și se uită la televizor, noi nu avem această rutină, așa că ne simțim puțin mai conectați unul cu celălalt. Avem o relație mai bună pentru că, de fapt, seara stăm și vorbim”, a explicat Libby.

Totuși, au recunoscut că există momente în care le este dor de stilul de viață confortabil: „Uneori îmi lipsește confortul de a putea aprinde lumina sau de a conecta telefonul la încărcător, genul ăsta de lucruri. Pur și simplu ușurința lucrurilor.

Iarna este cea mai dificilă perioadă, deoarece rulota este expusă vânturilor puternice pe un deal. Cu toate acestea, cuplul plănuiește să instaleze panouri solare și să se mute într-o cabană din lemn pentru a-și îmbunătăți condițiile de trai.

„Nu vrem să ne întoarcem la viața într-o casă și la facturile de plătit”, a spus tânăra.

