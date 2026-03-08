Cum câștigă tinerii bani din aplicații de vânzare second-hand

Pe rețelele sociale precum TikTok și Instagram, utilizatorii împărtășesc videoclipuri cu pachete de haine cumpărate la prețuri mici, capturi de ecran cu câștiguri de peste 10.000 de euro sau strategii de creștere a profitului. Unii au renunțat la locurile de muncă sau la studii pentru a se dedica complet „resell-ului”.

De la târgurile de vechituri de pe eBay, principiul „cumpără ieftin și vinde scump” nu este ceva nou. Însă, așa cum observă Ouest France, platforma Vinted, concepută inițial ca un loc de vânzări între utilizatori privați, a devenit un spațiu semi-profesional.

În plus, noile tehnologii precum inteligența artificială și utilizarea roboților care cumpără automat produsele postate pe platformă aduc o dimensiune diferită acestui fenomen.

O cale rapidă spre independența financiară

„În trecut, trebuia să ieși din casă pentru a-ți construi o independență financiară. Astăzi, tinerii pot face asta direct din camera lor”, explică Élodie Gentina, profesor universitar de marketing la IÉSEG School of Management, citată de Ouest France.

Bariera de intrare este redusă, iar competențele necesare sunt practice: stabilirea prețurilor, negocierea, gestionarea stocurilor și fidelizarea clienților. Într-un context marcat de inflație și insecuritate financiară pentru studenți, promisiunea unui venit rapid oferă un sentiment de control.

David* (n.red. – numele este fictiv), un student de 19 ani din primul an de facultate la inginerie, a început să folosească Vinted pentru a-și acoperi cheltuielile suplimentare. Venitul său lunar variază între 300 și 400 de euro, iar activitatea îi ocupă aproximativ patru ore pe săptămână.

„Este mai comod decât un job clasic – pot face asta oriunde, chiar și în autobuz”, mărturisește el. Nu folosește roboți și nici nu lucrează cu vânzători angro, având un spațiu limitat în camera sa de 30 m².

„Nu vreau să câștig mii de euro. Probabil mă voi opri în unul sau doi ani, când voi începe stagiul de practică”, adaugă tânărul.

Costuri ascunse și provocări pentru vânzarea de haine

Deși pare o soluție ideală pentru un venit flexibil, activitatea pe Vinted nu este lipsită de provocări. „Există întotdeauna limite: problema contrafacerilor, dropshipping-ul mascat, obligațiile fiscale”, subliniază Élodie Gentina.

În plus, există și costuri mai puțin vizibile, precum gestionarea retururilor, concurența crescută sau presiunea evaluărilor negative.

„Costul psihologic nu trebuie ignorat”, avertizează expertul.

Pentru unii tineri, Vinted reprezintă doar primul pas spre o afacere mai concretă. De exemplu, în Caen, două surori pasionate de haine second-hand au deschis un magazin fizic, Le Shop de Julia, după ce au început prin revânzarea online.

„Magazinul fizic rămâne un spațiu important de socializare pentru această generație”, mai spune Élodie Gentina. Astfel, pentru unii, experiența acumulată pe platformele online poate deveni fundația unui business de succes în viața reală.

