Doi tineri iubiți din Ghimeș, Bacău, găsiți morți într-o mașină în Harghita

Doi tineri din Ghimeș, județul Bacău, au fost găsiți decedați într-un autoturism, într-o zonă împădurită din apropierea Lacului Frumoasa, județul Harghita.

Trupurile celor doi prezentau urme de împușcare, iar în interiorul autoturismului a fost găsit un pistol de asomare, utilizat de obicei pentru sacrificarea animale.

Anchetatorii au fost alertați de un cetățean care trecea prin zonă și a observat mașina parcată în zona împădurită.

Fata era împușcată în zona inimii, tânărul, în cap

Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita, prim-procurorul adjunct Dan Gîlcescu, a precizat joi, pentru Agerpres, că tinerii din Bacău erau împreună de aproximativ un an și plecaseră de acasă cu o zi înainte să fie găsiți morți.

Cazul a fost înregistrat ca dosar penal pentru omor, însă anchetatorii nu exclud nicio variantă, inclusiv crimă urmată de sinucidere.

Anchetatori: Nu excludem nicio variantă

„S-a deschis dosar penal la Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita. Se tratează ca omor, nu excludem nicio variantă. Urmează să vedem împrejurările în care s-a produs”, a precizat Dan Gîlcescu.

El a mai spus că tânăra prezenta o împușcătură în zona inimii, iar băiatul – una în zona tâmplei.

În cursul zilei de joi urmează să fie efectuate necropsiile, pentru a se stabili cauzele exacte ale deceselor.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele evenimentului.

