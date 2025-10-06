Studenți arși de vii după ce ușile unei Tesla Cybertruck s-au blocat

Krysta Tsukahara, o studentă de 19 ani din California, a sfârșit arsă de vie după ce mașina ei, o Tesla Cybertruck, a devenit o capcană mortală, blocând-o pe ea și pe prietenii ei înăuntru după ce vehiculul s-a prăbușit și a luat foc, conform New York Post.

Șoferul Cybertruckului, Soren Dixon (19 ani), și pasagerul Jack Nelson (20 de ani) au murit, de asemenea, în accidentul violent din 27 noiembrie. Un al patrulea pasager, Jordan Miller, a reușit să scape după ce un trecător a spart parbrizul cu o creangă.

Potrivit procesului intentat de părinții Krystei, Carl și Noelle Tsukahara, tânăra a supraviețuit inițial impactului și era conștientă, dar nu a putut ieși din vehiculul cuprins de flăcări, deoarece mașina și-a pierdut curentul, iar sistemul electronic de deschidere a ușilor a cedat.

Părinții acuză: Tesla continuă să vândă mașini cu un sistem care îi blochează pe oameni

Tânăra a murit intoxicată cu fum și arsă de vie, după ce martorii nu au reușit să o elibereze, potrivit plângerii depuse la Tribunalul Superior din Alameda County.

Procesul vizează și moștenirea lui Dixon, dar și pe cea a proprietarului mașinii.

„Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții” infractorului moldovean
Recomandări
„Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții” infractorului moldovean

Ușile Tesla sunt alimentate de o baterie de 12 volți, care se poate defecta dacă vehiculul își pierde curentul în urma unui accident. Sistemul manual de deschidere din interior este „notoriu de greu de găsit”, se arată în dosar. „E un coșmar. Tesla știe că s-a întâmplat și că se va mai întâmpla, dar continuă să vândă mașini cu un sistem care îi blochează pe oameni și nu oferă o cale reală de evacuare”, a declarat avocatul familiei, Roger Dreyer, pentru San Francisco Chronicle.

Procesul include peste 30 de cazuri publice care reclamă probleme similare la sistemul de uși Tesla și acuză compania de „indiferență conștientă” față de siguranța consumatorilor.

Designul ușilor fără mânere, care se deschid și se închid prin apăsarea unui buton, face ca acestea să fie vulnerabile în caz de accident și lipsite de un mecanism manual clar și ușor accesibil, potrivit documentelor.

Tesla, adăugată joi la plângerea familiei Tsukahara, nu a oferit niciun comentariu.

Părinții lui Jack Nelson, Todd și Stannye, au depus la rândul lor o plângere împotriva companiei. Ambele procese solicită despăgubiri punitive nespecificate.

Poliția din California: Cei patru tineri aveau în sânge alcool, cocaină și alte substanțe

Potrivit Poliției Autostrăzilor din California, toți cei patru tineri aveau în sânge alcool, cocaină și alte substanțe, iar viteza excesivă și conducerea sub influență au fost factori determinanți în producerea tragediei. Cu toate acestea, avocatul familiei Tsukahara susține că dosarul împotriva Tesla rămâne „foarte, foarte solid”.

„Vor încerca să dea vina pe șofer, pe oricine altcineva, dar nu pe ei. Mașina nu ar fi trebuit să-i închidă acolo, să-i îngroape de vii. Este modul nostru de a trage la răspundere un vinovat care refuză să-și asume greșelile”, a declarat Dreyer.

Cybertruckul, lansat cu mare fast în noiembrie 2023, s-a confruntat de atunci cu numeroase probleme – peste șase rechemări în service și vânzări în picaj.

În septembrie, Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier din SUA a deschis o anchetă după ce proprietarii unor modele Tesla Y din 2021 au raportat că ușile nu se mai deschideau, iar în unele cazuri, părinții au fost nevoiți să spargă geamurile pentru a-și salva copiii.

La începutul anului, Tesla chema în service aproape toate modelele Tesla Cybertruck din Statele Unite, pentru a repara un panou exterior care s-ar putea desprinde în timpul mersului. Potrivit Reuters, Tesla reprezintă o mare parte din vehiculele rechemate în SUA. În 2024, compania a fost lider pe această listă, cu 5,1 milioane de vehicule afectate. Cu toate acestea, majoritatea problemelor pentru aceste mașini au fost, de obicei, rezolvate prin actualizări software over-the-air.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Diana Șoșoacă a rămas fără telefon după baia de mulțime de la Parchetul General
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a aflat ce a făcut, de fapt, fosta iubită a lui Dinu Patriciu cu averea de 240 de milioane de euro moștenită de la el. Mulți au rămas uimiți să afle decizia luată de Melanie Chen și încă nu e tot! Cel mai controversat detaliu abia s-a aflat
Viva.ro
S-a aflat ce a făcut, de fapt, fosta iubită a lui Dinu Patriciu cu averea de 240 de milioane de euro moștenită de la el. Mulți au rămas uimiți să afle decizia luată de Melanie Chen și încă nu e tot! Cel mai controversat detaliu abia s-a aflat
Pe 20 octombrie 1973, un băiat de 4 ani a dispărut din fața unui aprozar, în zona Pionierul din București. Ca să-l găsească pe Țiți, soții Cristescu au chemat un parapsiholog francez, cu dispensa de la Miliție, dar in 1983 misterul s-a adancit. Este cel mai vechi caz de copil dispărut din România
Unica.ro
Pe 20 octombrie 1973, un băiat de 4 ani a dispărut din fața unui aprozar, în zona Pionierul din București. Ca să-l găsească pe Țiți, soții Cristescu au chemat un parapsiholog francez, cu dispensa de la Miliție, dar in 1983 misterul s-a adancit. Este cel mai vechi caz de copil dispărut din România
Este în culmea fericirii! Vedeta noastră a devenit mamă pentru prima dată și a adus pe lume un băiețel
Elle.ro
Este în culmea fericirii! Vedeta noastră a devenit mamă pentru prima dată și a adus pe lume un băiețel
gsp
MM Stoica a fost la un pas de tragedie: „Am sărit pe geam. Sfaturi, notați: să nu cumva să calci frâna!”
GSP.RO
MM Stoica a fost la un pas de tragedie: „Am sărit pe geam. Sfaturi, notați: să nu cumva să calci frâna!”
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
GSP.RO
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
Parteneri
Nu o mai recunoști E fiica unor legende, a fost iubita Monicăi Bellucci, a avut cancer, anorexie, depresie, s-a luptat cu dependențele de tot felul, a trăit pe străzi, o viață ca un thriller
Libertateapentrufemei.ro
Nu o mai recunoști E fiica unor legende, a fost iubita Monicăi Bellucci, a avut cancer, anorexie, depresie, s-a luptat cu dependențele de tot felul, a trăit pe străzi, o viață ca un thriller
Adio, maestre! A murit eroul copilăriei noastre, pentru care românii fugeau în case, ca să nu rateze vreun episod. A plecat subit, la 76 de ani, cu o mare parte din amintirile noastre
Avantaje.ro
Adio, maestre! A murit eroul copilăriei noastre, pentru care românii fugeau în case, ca să nu rateze vreun episod. A plecat subit, la 76 de ani, cu o mare parte din amintirile noastre
Imagini de colecție cu Laura Cosoi și soțul ei, la 10 ani de la nuntă. „Cele patru minuni sunt cununa noastră” – mesajul care a emoționat fanii
Tvmania.ro
Imagini de colecție cu Laura Cosoi și soțul ei, la 10 ani de la nuntă. „Cele patru minuni sunt cununa noastră” – mesajul care a emoționat fanii

Alte știri

DNA a fost sesizată în urma investigației „Rețeaua Salvador”, publicată de Libertatea. Milioane de lei plătite de UM 02049 Constanța unui grup de firme-fantomă
Știri România 16:44
DNA a fost sesizată în urma investigației „Rețeaua Salvador”, publicată de Libertatea. Milioane de lei plătite de UM 02049 Constanța unui grup de firme-fantomă
Tren direct de la București către Kiev. Când intră în circulație și cât costă un bilet la vagonul de dormit
Știri România 16:31
Tren direct de la București către Kiev. Când intră în circulație și cât costă un bilet la vagonul de dormit
Parteneri
Sorin Oprescu a fost adus la audieri în Grecia și a făcut primele declarații: „M-am dus să aștept un prieten”. Ce regretă
Adevarul.ro
Sorin Oprescu a fost adus la audieri în Grecia și a făcut primele declarații: „M-am dus să aștept un prieten”. Ce regretă
S-a găsit mașina de lux care dispăruse din garajul Elenei Udrea. Cine e afaceristul care a cumpărat limuzina
Fanatik.ro
S-a găsit mașina de lux care dispăruse din garajul Elenei Udrea. Cine e afaceristul care a cumpărat limuzina
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Financiarul.ro
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Superliga.ro (P)
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Parteneri
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
Elle.ro
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
Cum arată mormântul Laurei Stoica la aproape două decenii de la dispariția sa. Artista și partenerul ei, Cristian Mărgescu, își duc somnul de veci în Cimitirul Bellu, din București / Foto
Unica.ro
Cum arată mormântul Laurei Stoica la aproape două decenii de la dispariția sa. Artista și partenerul ei, Cristian Mărgescu, își duc somnul de veci în Cimitirul Bellu, din București / Foto
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

Cum se pregătește Daniel Pavel pentru reality show-ul „Desafio: Aventura”. „Marele public va vedea o latură nouă”
Stiri Mondene 17:02
Cum se pregătește Daniel Pavel pentru reality show-ul „Desafio: Aventura”. „Marele public va vedea o latură nouă”
Ce a vrut să afle George Mihăiță despre Nuțu Cămătaru de la Codin Maticiuc: „Am stat de vorbă, eram curios”
Exclusiv
Stiri Mondene 16:56
Ce a vrut să afle George Mihăiță despre Nuțu Cămătaru de la Codin Maticiuc: „Am stat de vorbă, eram curios”
Parteneri
Céline Dion, apariție rară în public după dignosticul dur pe care l-a primit. Cum s-a distrat alături de cei trei fii
TVMania.ro
Céline Dion, apariție rară în public după dignosticul dur pe care l-a primit. Cum s-a distrat alături de cei trei fii
Cod roşu de furtuni şi inundaţii în Bulgaria. Atenţionare de călătorie transmisă de MAE
ObservatorNews.ro
Cod roşu de furtuni şi inundaţii în Bulgaria. Atenţionare de călătorie transmisă de MAE
Adevărul despre slăbirea prea rapidă a Andrei! Până acum s-a codit, dar în podcastul lui Teo a fost nevoită să recunoască adevărul. Ce a pățit recent a îngrozit-o
Libertateapentrufemei.ro
Adevărul despre slăbirea prea rapidă a Andrei! Până acum s-a codit, dar în podcastul lui Teo a fost nevoită să recunoască adevărul. Ce a pățit recent a îngrozit-o
Parteneri
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
GSP.ro
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
Atleta medaliată la Jocurile Olimpice și vedetă pe o platformă pentru adulți a vorbit deschis despre decizia ei: „Nu se oprea niciodată”
GSP.ro
Atleta medaliată la Jocurile Olimpice și vedetă pe o platformă pentru adulți a vorbit deschis despre decizia ei: „Nu se oprea niciodată”
Parteneri
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni? Prognoza meteo pe regiuni
Mediafax.ro
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni? Prognoza meteo pe regiuni
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
StirileKanalD.ro
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Afirmații înșelătoare despre alimente
Advertorial
Afirmații înșelătoare despre alimente
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Redactia.ro
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Primul mesaj transmis de nepotul lui Nicolae Botgros de pe patul de spital. Care este starea sa de sănătate în prezent
KanalD.ro
Primul mesaj transmis de nepotul lui Nicolae Botgros de pe patul de spital. Care este starea sa de sănătate în prezent

Politic

Diana Șoșoacă a rămas fără telefon după baia de mulțime de la Parchetul General
Politică 15:57
Diana Șoșoacă a rămas fără telefon după baia de mulțime de la Parchetul General
Guvernul Bolojan a publicat contractul de închiriere a celor 17 Dacia Duster Pick-up la 3 zile după ce Libertatea a prezentat documentul. Dar Anexa 2 lipsește
Politică 15:40
Guvernul Bolojan a publicat contractul de închiriere a celor 17 Dacia Duster Pick-up la 3 zile după ce Libertatea a prezentat documentul. Dar Anexa 2 lipsește
Parteneri
Un englez care iubește România i-a descoperit și partea întunecată
Spotmedia.ro
Un englez care iubește România i-a descoperit și partea întunecată
Fostul fotbalist al lui FC U Craiova riscă să rămână paralizat după o accidentare șocantă! Reacția lui Adrian Mititelu. Video
Fanatik.ro
Fostul fotbalist al lui FC U Craiova riscă să rămână paralizat după o accidentare șocantă! Reacția lui Adrian Mititelu. Video
Robotul-păianjen care poate construi o casă pe zi. ”Va lucra cu viteza a peste 100 de zidari”
Spotmedia.ro
Robotul-păianjen care poate construi o casă pe zi. ”Va lucra cu viteza a peste 100 de zidari”