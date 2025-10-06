Studenți arși de vii după ce ușile unei Tesla Cybertruck s-au blocat

Krysta Tsukahara, o studentă de 19 ani din California, a sfârșit arsă de vie după ce mașina ei, o Tesla Cybertruck, a devenit o capcană mortală, blocând-o pe ea și pe prietenii ei înăuntru după ce vehiculul s-a prăbușit și a luat foc, conform New York Post.

Șoferul Cybertruckului, Soren Dixon (19 ani), și pasagerul Jack Nelson (20 de ani) au murit, de asemenea, în accidentul violent din 27 noiembrie. Un al patrulea pasager, Jordan Miller, a reușit să scape după ce un trecător a spart parbrizul cu o creangă.

Potrivit procesului intentat de părinții Krystei, Carl și Noelle Tsukahara, tânăra a supraviețuit inițial impactului și era conștientă, dar nu a putut ieși din vehiculul cuprins de flăcări, deoarece mașina și-a pierdut curentul, iar sistemul electronic de deschidere a ușilor a cedat.

Părinții acuză: Tesla continuă să vândă mașini cu un sistem care îi blochează pe oameni

Tânăra a murit intoxicată cu fum și arsă de vie, după ce martorii nu au reușit să o elibereze, potrivit plângerii depuse la Tribunalul Superior din Alameda County.

Procesul vizează și moștenirea lui Dixon, dar și pe cea a proprietarului mașinii.

Ușile Tesla sunt alimentate de o baterie de 12 volți, care se poate defecta dacă vehiculul își pierde curentul în urma unui accident. Sistemul manual de deschidere din interior este „notoriu de greu de găsit”, se arată în dosar. „E un coșmar. Tesla știe că s-a întâmplat și că se va mai întâmpla, dar continuă să vândă mașini cu un sistem care îi blochează pe oameni și nu oferă o cale reală de evacuare”, a declarat avocatul familiei, Roger Dreyer, pentru San Francisco Chronicle.

Procesul include peste 30 de cazuri publice care reclamă probleme similare la sistemul de uși Tesla și acuză compania de „indiferență conștientă” față de siguranța consumatorilor.

Designul ușilor fără mânere, care se deschid și se închid prin apăsarea unui buton, face ca acestea să fie vulnerabile în caz de accident și lipsite de un mecanism manual clar și ușor accesibil, potrivit documentelor.

Tesla, adăugată joi la plângerea familiei Tsukahara, nu a oferit niciun comentariu.

Părinții lui Jack Nelson, Todd și Stannye, au depus la rândul lor o plângere împotriva companiei. Ambele procese solicită despăgubiri punitive nespecificate.

Poliția din California: Cei patru tineri aveau în sânge alcool, cocaină și alte substanțe

Potrivit Poliției Autostrăzilor din California, toți cei patru tineri aveau în sânge alcool, cocaină și alte substanțe, iar viteza excesivă și conducerea sub influență au fost factori determinanți în producerea tragediei. Cu toate acestea, avocatul familiei Tsukahara susține că dosarul împotriva Tesla rămâne „foarte, foarte solid”.

„Vor încerca să dea vina pe șofer, pe oricine altcineva, dar nu pe ei. Mașina nu ar fi trebuit să-i închidă acolo, să-i îngroape de vii. Este modul nostru de a trage la răspundere un vinovat care refuză să-și asume greșelile”, a declarat Dreyer.

Cybertruckul, lansat cu mare fast în noiembrie 2023, s-a confruntat de atunci cu numeroase probleme – peste șase rechemări în service și vânzări în picaj.

În septembrie, Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier din SUA a deschis o anchetă după ce proprietarii unor modele Tesla Y din 2021 au raportat că ușile nu se mai deschideau, iar în unele cazuri, părinții au fost nevoiți să spargă geamurile pentru a-și salva copiii.

La începutul anului, Tesla chema în service aproape toate modelele Tesla Cybertruck din Statele Unite, pentru a repara un panou exterior care s-ar putea desprinde în timpul mersului. Potrivit Reuters, Tesla reprezintă o mare parte din vehiculele rechemate în SUA. În 2024, compania a fost lider pe această listă, cu 5,1 milioane de vehicule afectate. Cu toate acestea, majoritatea problemelor pentru aceste mașini au fost, de obicei, rezolvate prin actualizări software over-the-air.

