Anunțul de la intrare în brutărie a devenit viral

Pe geamul brutăriei din Germania a fost lipit un bilet scris de mână care transmite clar regula impusă de proprietari.

„Tinerilor le este INTERZIS accesul în brutărie”, scrie pe anunț.

Sub mesaj apar și alte instrucțiuni. După ce cumpără ceva, tinerii trebuie să părăsească imediat magazinul, iar intrarea în grup nu este permisă.

„Vă rugăm să nu intrați în grupuri – doar unul câte unul!”, se mai arată în mesaj.

De asemenea, brutăria precizează că această regulă se aplică doar tinerilor, ceea ce a provocat numeroase comentarii online.

Anunțul care a provocat controverse pe internet: „Accesul tinerilor în brutărie este INTERZIS. După achiziție, aceștia sunt rugați să părăsească brutăria. Vă rugăm să nu intrați în grupuri! Doar o singură persoană o dată! Valabil doar pentru tineri.”- Foto: Threads

Regulile i-au derutat pe mulți

Mulți utilizatori ai rețelelor sociale au remarcat o contradicție în mesajul brutăriei. Pe de o parte, tinerii nu ar avea voie să intre în magazin, dar pe de altă parte li se permite să cumpere produse.

Un comentariu sintetizează nedumerirea: „Accesul este interzis, dar totuși ar trebui și li se permite să cumpere ceva.”

Fotografia a declanșat rapid o discuție intensă pe internet, iar mulți utilizatori s-au întrebat ce incidente ar fi putut duce la o astfel de decizie.

„Întrebarea este: ce trebuie să se fi întâmplat pentru ca brutăria să pună un astfel de anunț”, a scris un utilizator.

Experiențe similare în alte magazine

Mai mulți oameni au povestit că au văzut situații asemănătoare în magazine din apropierea școlilor, unde grupuri mari de elevi intrau în pauze și creau probleme.

Un utilizator a relatat că într-un supermarket aflat lângă o școală „horde de adolescenți” intrau în magazin, făceau zgomot, deranjau clienții sau chiar furau produse.

Alții au menționat că au văzut semne similare în benzinării sau chioșcuri aflate lângă licee.

„Cine știe prin ce au trecut angajații acolo. Semnul nu este pus fără motiv”, a comentat cineva.

„Fiecare anunț are o poveste”

Un utilizator care lucrează într-o brutărie a spus că și acolo au fost nevoiți să dea interdicții unor clienți tineri din cauza comportamentului nepoliticos sau pentru că au murdărit magazinul.

Un alt comentariu a rezumat situația: „Fiecare anunț are o poveste.”

Totuși, nu toată lumea este de acord cu decizia brutăriei. Unii utilizatori consideră că regula discriminează o întreagă categorie de persoane doar pe baza vârstei.

„Imaginați-vă dacă anunțul ar viza, de exemplu, seniorii – ce reacții ar fi atunci?”, a comentat un utilizator.

Ce spune legea despre interdicțiile de acces

Din punct de vedere legal, în Germania, proprietarii magazinelor pot impune reguli de acces în spațiile lor comerciale.

Acest lucru se bazează pe dreptul de proprietate, care le permite să decidă cine poate intra în magazin.

Interdicțiile de acces pot fi comunicate verbal sau în scris și rămân valabile până când sunt revocate.

Și un restaurant din Tokyo a interzis accesul în interior al clienților de peste 40 de ani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE