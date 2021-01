Ținutele alese pentru inaugurarea lui Joe Biden. Ce au purtat Michelle Obama, Lady Gaga și Jennifer Lopez

Hainele pe care au ales să le poarte liderii americani pot spune lumii mai mult decât se citește din discursurile lor, iar detalii precum perlele, violetul și mănușile calde de lână au atras toate privirile.

Kamala Harris, ținută plină de semnificație

Vicepreşedintele ales Kamala Harris, 56 de ani, a purtat miercuri, la ceremonia de învestitură vestimentaţii create de doi tineri designeri americani, Christopher John Rogers şi Sergio Hudson, iar culoarea violet aleasă a avut deja un impact.

Fosta senatoare de California a ales un compleu violet format dintr-o rochie peste genunchi şi un pardesiu de aceeaşi culoare, ca omagiu adus primei femei afro-americane care a candidat la preşedinţie, Shirley Chisholm.



„În mod simbolic, este o culoare bipartidă, deoarece se căsătorește cu [republicanul] roșu și cu [democratul] albastru”, a spus Lauren Rothman, consultant în modă din Washingon DC.

Un alt aspect care a atras atenţia la ceremonia de învestitură, a fost acela că vicepreşedintele american Kamala Harris a purtat un şirag de perle care a făcut trimitere, de asemenea, la o tradiție din Alpha Kappa Alpha Sorority, cea mai veche sorority all-black din SUA.

Jill Biden și Joe Biden

De altfel, și noua primă doamnă Jill Biden, şi preşedintele Joe Biden au optat pentru ţinute ale designerilor americani pentru ceremonia de învestire. Joe Biden şi Doug Emhoff, soţul vicepreşedintei Kamala Harris, l-au ales ambii pe stilistul care reprezintă cel mai bine moda americană, Ralph Lauren, pentru costumele lor, la care noul preşedinte a ales o cravată de culoarea lavandei.

Experții susțin că ținuta simplă a lui Joe Biden este mai interesantă după felul în care a purtat-o.

De asemenea, remarcabilă a fost și culoarea albastră pe care cei doi soți au purtat-o. Albastrul este recunoscut ca o culoare de încredere, de stabilitate, mai ales pentru bărbați.

Michelle Obama



Michelle Obama, fosta prima-doamnă a SUA, a purtat un pardesiu și o salopetă strânsă cu o centură de aur (designer Sergio Hudson). De asemenea, a optat pentru o mască de culoare neagră.

În timpul celor două mandate ale soţului său, fosta prima doamnă Michelle Obama a ales, la rândul ei, creatori americani adepţi ai diversităţii

Acum a ales o ţinută creată de designerul afro-american Sergio Hudson.

Lady Gaga și Jennifer Lopez

Lady Gaga,34 de ani, și Jennifer Lopez, 51 de ani, au cântat la inaugurarea noului președinte al SUA, Joe Biden.

Lady Gaga a interpretat imnul național al SUA într-o rochie neagră și roșie, personalizată, a designerului Schiaparelli, purtând o broșă uriașă de aur, de forma unui porumbel.

Jennifer Lopez a purtat o ținută impecabilă, care a atras atenția întregii lumi, iar interpretarea piesei „Land is your Land” și a piesei „Lets Get Loud” a fost aplaudată la scară largă.

Artista și-a făcut apariția la inaugurarea lui Joe Biden într-o ținută albă, formată dintr-o pereche de pantaloni lungi până în pământ, o bluză cu detalii din tule și un palton. Ținuta a fost asortată de bijuteriile strălucitoare pe care artista le poartă atât pe mâini, cât și la mijlocul taliei.

Amanda Gorman, poeta care a recitat la inaugurare



Îmbrăcată în galben, afro-americana Amanda Gorman a devenit miercuri cel mai tânăr poet din istoria Americii care marchează tranziția de putere.

Galbenul este o culoare a speranței, energiei, luminii. Și bentița ei roșie strălucitoare Prada a fost un complement îndrăzneț. Pentru prof. Stevens, era aproape asemănător unei coroane. „De asemenea, părul a atras atenția, pentru că nimeni altcineva nu avea acea coafură specială. Știm că părul poate fi și politic”.

Ella Emhoff, fiica vitregă a Kamalei Harris

Ella Emhoff, în vârstă de 22 ani, este fiica vitregă a vicepreședintei Kamalla Harris. Ea a sosit la ceremonia de inaugurare într-o haină izbitoare în carouri, semnată Miu Miu, iar gulerul alb a ieșit în evidență.

Melania Trump

Donald Trump și soția sa, Melania Trump, nu au fost prezenți la ceremonia de inaugurare.

După plecarea de la Casa Albă, Melania, în vârstă de 50 de ani, a purtat o ţinută sobră, neagră din cap până în picioare. A ales un sacou Chanel, negru, şi o rochie mulată pe corp, închisă la culoare. A purtat şi o pereche de mănuşi care abia s-au putut observa în outfit.

Privirea şi-a ascuns-o în spatele perechii sale preferate de ochelari, iar în picioare a purtat pantofi de la brandul său preferat: Christian Loubutin.

Foto: Epa

