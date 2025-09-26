La fața locului intervin trei autospeciale de stingere și un echipaj SMURD.

Traficul în zonă se desfășoară cu dificultate, iar pompierii acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului.

Deocamdată nu au fost raportate victime.

Tot azi, pompierii clujeni au intervenit in aceasta dimineata pentru a stinge un incendiu ce a cuprins un camion, pe autostrada A3.

„Referitor la solicitarea venită de pe A3 (sensul Turda-Gilău), incendiul s-a manifestat în zona compartimentului motor al unui autotren, din cauza unei defecțiuni electrice. Din fericire, nu a fost o Intervenție de amploare. Au intervenit la fața locului două echipaje din cadrul Detașamentului Turda”, potrivit ISU Cluj