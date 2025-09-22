La o inspecție mai atentă, ofițerii au descoperit că camionul transporta alte camioane. Șoferul încărcase două capete tractor și un camion pe remorcă, cu roțile scoase.

Vehiculul avea înălțimea totală de 4,5 metri, depășind înălțimea legală de 4 metri.

Șoferul nu avea permisul special necesar pentru acest transport. De asemenea, îi lipsea licența pentru transportul rutier de mărfuri.

Camionul plecase din Düsseldorf spre Iordania, dar călătoria s-a încheiat la Herborn din motive de siguranță.

Șoferul riscă o amendă de peste 15.000 de euro, ca parte a măsurii de confiscare a câștigului. În plus, trebuie să plătească 1.500 de euro pentru lipsa licenței de transport.

În total, șoferul de TIR se confruntă cu amenzi de 16.500 de euro pentru acest transport ilegal și periculos.

