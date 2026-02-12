Defecțiuni grave la direcție și frâne

Un camion românesc le-a atras atenția polițiștilor pe Bräuckenstraße, în orașul german Lüdenscheid, iar verificările au scos la iveală defecțiuni grave la sistemele de direcție și de frânare.

Marți dimineață, agenții au oprit pentru control vehiculul, care, potrivit raportului poliției, a lăsat de la prima vedere o impresie deplorabilă. Inițial, oamenii legii au observat un scârțâit puternic la direcția capului tractor. În plus, atât frâna de staționare, cât și frâna de serviciu a remorcii nu mai funcționau deloc.

În aceste condiții, polițiștii au dispus efectuarea unei expertize la o stație tehnică autorizată.

Camionul românesc a fost confiscat pe loc

Examinarea a confirmat în totalitate problemele constatate anterior, au transmis autoritățile.

„Unul dintre defecte i-a determinat chiar și pe inginerii experimentați să analizeze împreună sistemul de direcție. A fost descoperit un braț transversal aproape complet rupt”, a precizat poliția într-un comunicat.

Verdictul specialiștilor a fost că o avarie majoră era iminentă și ar fi dus la cedarea roții din dreapta față. De asemenea, întregul sistem de frânare al remorcii s-a dovedit a fi nefuncțional.

Polițiștii au oprit imediat ansamblul din circulație. Deoarece șoferul nu are domiciliu în Germania, acesta a fost obligat să plătească pe loc o garanție financiară. De asemenea, autoritățile au reținut plăcuțele de înmatriculare și documentele de înmatriculare ale vehiculului.

În urmă cu o săptămână, tot în Germania, poliția federală a confiscat un autoturism Audi în timpul unui control la frontieră, pe drumul B178, la granița cu Polonia, lângă localitatea Zittau. Mașina, care se afla pe platforma unui transportor românesc, figura ca furată și nu mai era asigurată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE