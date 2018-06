Tiziana Vaccaro vrea să vină în România. Vrea să vadă cum s-au adaptat femeile care au decis să revină în țară după ce au muncit câțiva ani în Italia. A căpătat dorința asta de a cunoaște după ce s-a împrietenit cu badantele, îngrijitoarele de la ea de pe scară. Vecinele ei sunt din Ucraina, dar împărtășesc aceeași poveste dureroasă: familii lăsate acasă, copii care le așteaptă cu dor.

„Proiectul meu se va numi „Sindromul Italia”, va fi un spectacol de teatru. S-a născut după ce mi-am cunoscut câteva vecine, doamne din Ucraina, care mi-au povestit despre viața lor, ce lucrează în Italia, ca badande sau femei în casă, dar și despre viața lor de acasă, în Ucraina. Pentru mine, aceste întâlniri au fost pline de emoție, m-au tulburat. Când am început proiectul, m-am gândit că vreau să studiez mai mult și am început să mă documentez pentru a înțelege fenomenul migrației feminine din Italia. Am descoperit că în Italia sunt un milion de badante venite din Europa de Est. Și empatia față de ele e un lucru care lipsește, și un alt motiv pentru care am decis să fac proiectul este și că prietenii mei, cunoștințele nu empatizează cu aceste femei fiindcă sunt străine. Nu le cunosc, ele au viața lor, ei a lor, „eu sunt acasă la mine”, fără să se gândească că viața lor poate fi și a lor, a mamei, a bunicii, a prietenei lor”, explică tânără actriță, care vrea să pună în scenă Sindromul Italia.

„Nu se vorbește suficient de badante”

A început deja să se documenteze cu privire la aceste femei. Așa a aflat că Italia are un milion de îngrijitoare, majoritatea femei din Europa de Est. A făcut interviuri cu românce și a aflat viața lor de aici, cât de grea a fost adaptarea și mai ales, de ce au ales să plece din țară.

„Problema este că în Italia nimeni nu știe ce este Sindromul Italia. Nimeni nu știe ce e. Și când le spun cunoștințelor, colegilor, regizori, actori, că voi face un spectacol despre Sindromul Italia, ei zic, da, despre criza italiană. Nu! Asta m-a făcut să gândesc mai mult la a aprofunda acest fenomen și să fac mai multe spectacole despre femeile care lucrează ca îngrijitoare. Și încet-încet a început să se vorbească despre munca ilegală, la negru, nerecunoscută. Dar nu se vorbește și despre femeile care vin din Europa de Est, ce se întâmplă înainte ca ele să vină în Italia și ce se întâmplă după, când decid să se întoarcă în țările lor, la fii lor”, spune Tiziana.

Aceste femei sunt angajate, primite în casă, puse la muncă, dar foarte rar întrebate și cine sunt ele de fapt. Rămân niște anonime, niște străine. Niște străine care umflă statisticile cu fiecare an. 12 milioane de europeni au avut angajate femei în casă sau îngrijitoare la negru, arată ultimul studiu al Federației Internaționale pentru Munca Individuală.

