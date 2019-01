Toader, despre Augustin Lazăr: Azi, argumentele pentru revocare au devenit şi mai evidente

Declarația a fost făcută după ce Curtea Constituţională a României a decis că există un conflict juridic de natură constituţională între Ministerul Public, pe de o parte, şi Parlament, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi celelalte instanţe judecătoreşti, pe de altă parte, pe tema protocoalelor de colaborare cu SRI din 2009 şi 2016.

„Dacă atunci am prezentat 20 de motive în baza cărora am solicitat evaluarea procurorului general, astăzi, cu deplină convingere, vă spun următorul lucru: argumentele pe care le-am prezentat atunci şi despre care am spus că sunt, unele, cu caracter exemplificativ, astăzi au devenit şi mai numeroase, şi mai evidente şi mai convingătoare în susţinerea demersului pe care l-am iniţiat de revocare a procurorului general”, a spus ministrul Justiţiei la Digi24.

Toader a declarat că momentul în care a declanşat procedura de evaluare a lui Augustin Lazăr a avut legătură cu protocoalele.

În data de 24 octombrie, Tudorel Toader a anunţat declanşarea procedurii de revocare din funcţie a procurorului general, Augustin Lazăr.

Ministrul Justiţiei a enumerat atunci 20 de puncte privind activitatea procurorului general, printre care: probleme grave de comportament şi comunicare publică; probleme grave de management; lipsa organizării eficiente şi a asumării responsabilităţii; discursuri eminamente politice şi acuzaţii la adresa autorităţilor statului; contestarea deciziilor Curţii Constituţionale; neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin proiectul de management prin utilizarea pe scară largă a delegărilor în funcţii de conducere; critici aduse Parlamentului şi Guvernului; modul de desfăşurare a anchetei privind intervenţia jandarmilor la protestul din 10 august; încălcarea legii prin semnarea unor protocoale cu SRI.

Pe 2 noiembrie, procurorul general Augustin Lazăr a depus la Curtea de Apel Alba Iulia, oraş în care îşi are domiciliul, o acţiune în contencios-administrativ prin care cerea suspendarea procedurii de revocare a sa din funcţie, demarată de ministrul Justiţiei. Lazăr solicita, de asemenea, şi suspendarea executării actelor care stau la baza emiterii propunerii respective, inclusiv a Raportului privind activitatea sa managerială.

Instanţa a decis însă că nu are competenţa teritorială de a judeca acest proces. La rândul său, şi CA Bucureşti şi-a declinat competenţa în favoarea CA Alba Iulia de a judeca dosarul în care procurorul general Augustin Lazăr solicită suspendarea procedurii de revocare a sa din funcţie. Instanţa supremă va lua o hotărâre finală în acest caz.