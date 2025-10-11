Platoul servit lui Putin a atras atenția

Un detaliu care a stârnit curiozitatea a fost farfuria președintelui rus, relatează publicația poloneză Onet.

În videoclipul publicat pe rețelele de socializare, liderul rus Vladimir Putin este văzut la masă, înconjurat de generali. Atmosfera era formală și rigidă, însă un lucru iese în evidență: doar Putin avea mâncare în farfurie.

Ceilalți invitați aveau doar șervețele pe farfurii. În plus, băuturile nu erau prezente pe masă, ci așezate pe mese laterale, lângă pereți.

Petrecerea a avut loc la Kremlin

Platoul servit președintelui rus a atras atenția. Potrivit unor teorii vehiculate online, acest detaliu reflectă ierarhia din Rusia, unde șeful de stat este servit primul. Alte speculații sugerează că farfuria lui Putin ar fi fost pregătită separat, din cauza temerilor că ar putea fi otrăvit.

Oamenii remarcă în comentarii formalitatea evenimentului și comportamentul rezervat al invitaților.

Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit
Recomandări
Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit

O persoană a explicat pe platforma X de ce lipsea băutura de pe masă „Sticlele de pe masă deranjează. Chelnerii au grijă de pahare. Sticlele se pun pe o masă separată”. Altul a spus că distracția a începtu după ce s-au închis camerele de filmat: „Când camerele de filmat au dispărut, distracția a fost altfel”.

Conform presei ruse, Vladimir Putin și-a dedicat ziua de naștere îndatoririlor oficiale. El a participat la o ședință a Consiliului de Securitate al Federației Ruse și a avut convorbiri telefonice cu mai mulți lideri internaționali.

Ucrainenii l-au „felicitat” pe Putin cu atacuri masive cu drone

Forțele armate ale Ucrainei au lansat pe 7 octombrie, de ziua de naștere a lui Vladimir Putin, unul dintre cele mai mari atacuri cu drone pe teritoriul recunoscut internațional al Rusiei, inclusiv în Siberia, relatează The Moscow Times.

Ministerul rus al Apărării a susținut într-un comunicat emis marți dimineață că a „interceptat și distrus” în cursul nopții de luni spre marți 184 de drone ucrainene, dintre care 62 în regiunea Kursk, 31 în regiunea Belgorod, 30 în regiunea Nijni Novgorod și 18 în regiunea Voronej.

Atacuri cu drone ucrainene au mai fost raportate în regiunile Briansk, Kaluga, Lipețk, Oriol, Riazan, Rostov și Tula, precum și în zona Mării Negre și în Peninsula Crimeea, ocupată de Rusia. În plus, pentru prima dată, drone ucrainene au ajuns tocmai până la Tiumen, la 2.000 de kilometri de front.

Un alt val de drone a urmat marți dimineață. Potrivit Ministerului rus al Apărării, 25 de drone au fost doborâte între orele 7.00 și 8.00, majoritatea deasupra Mării Negre. Alte șase au fost doborâte deasupra regiunii Nijni Novgorod și trei deasupra regiunii Moscova.

Astfel, în total, armata ucraineană ar fi atacat Rusia cu 209 drone pe parcursul a nouă ore.

