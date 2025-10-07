Ministerul rus al Apărării a susținut într-un comunicat emis marți dimineață că a „interceptat și distrus” în cursul nopții de luni spre marți 184 de drone ucrainene, dintre care 62 în regiunea Kursk, 31 în regiunea Belgorod, 30 în regiunea Nijni Novgorod și 18 în regiunea Voronej.

Atacuri cu drone ucrainene au mai fost raportate în regiunile Briansk, Kaluga, Lipețk, Oriol, Riazan, Rostov și Tula, precum și în zona Mării Negre și în Peninsula Crimeea, ocupată de Rusia. În plus, pentru prima dată, drone ucrainene au ajuns tocmai până la Tiumen, la 2.000 de kilometri de front.

Potrivit administrației locale, dronele au fost descoperite și neutralizate în perimetrul unei companii din capitala regională Tiumen.

„Intevenția rapidă a serviciilor pentru situații de urgență a prevenit detonarea dronelor”, se arată într-un comunicat distribuit pe Telegram. Comunicatul precizează că nu s-au înregistrat răniți sau pagube materiale, scrie agenția de presă DPA, preluată de Agerpres.

Cu toate acestea, canalul ucrainean de Telegram Exilenova susține că o rafinărie a fost lovită acolo, chiar dacă o fotografie prezentată drept dovadă arată doar daune minore la un perete de protecție din fața rezervoarelor de petrol.

Dacă dronele au fost lansate din Ucraina, va fi vorba de primul atac cu drone până dincolo de munții Ural. În timpul verii, Ucraina a atacat, de asemenea cu drone, bombardiere strategice din Irkuțk, în estul Siberiei. Totuși, dronele respective fuseseră introduseră pe ascuns în Rusia și lansate de lângă aerodromul militar.

Un alt val de drone a urmat marți dimineață. Potrivit Ministerului rus al Apărării, 25 de drone au fost doborâte între orele 7.00 și 8.00, majoritatea deasupra Mării Negre. Alte șase au fost doborâte deasupra regiunii Nijni Novgorod și trei deasupra regiunii Moscova.

Astfel, în total, armata ucraineană ar fi atacat Rusia cu 209 drone pe parcursul a nouă ore. Acesta este unul dintre cele mai mari atacuri cu drone ucrainene în doar două zile, după cel cu 251 de drone efectuat în noaptea de duminică spre luni.

Numărul-record de drone lansate de ucraineni împotriva unor ținte din Rusia a fost înregistrat pe 11 martie, când Ministerul rus al Apărării a raportat distrugerea a 337 de dispozitive de zbor fără pilot.

Ministerul rus al Apărării nu anunță pagube, ci revendică doar „succese”. Totuși, atacul de luni s-a soldat cu incendierea celui mai mare depozit de combustibil din Crimeea și lovirea principalei fabrici de muniții din Rusia.

Guvernatorul regiunii Nijni Novgorod, Gleb Nikitin, a recunoscut însă un atac asupra unei zone industriale din orașul Dzerjinsk, pentru a doua zi consecutiv. „Nu s-au înregistrat daune semnificative infrastructurii industriale”, a declarat el.

Restricții temporare de zbor au fost impuse pe aeroporturile din Iaroslavl, Kaluga, Nijni Novgorod, Volgograd, Soci și Ghelendjik, unde Vladimir Putin deține în secret un palat evaluat la un miliard de dolari.

Vladimir Putin împlinește marți 73 de ani. Primii lideri străini care l-au felicitat au fost dictatorul nord-coreean Kim Jong-un și omologul său belarus Aleksandr Lukașenko, precizează The Moscow Times.

