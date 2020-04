De Elena Petre,

Emisiunea Saturday Night Live (SNL) nu a avut loc la studiourile din New York, oraș aflat în carantină, ci fiecare actor a intrat online de acasă. La fel a făcut și Tom Hanks, în deschiderea emisiunii.

„Mă bucur să fiu aici, dar este și straniu să fiu gazda Saturday Night Live de acasă. Este o perioadă ciudată să încerci să fii amuzant, dar despre asta este vorba la SNL, așa că, ce naiba, să încercăm”, a continuat el.

Îmbrăcat la costum, actorul a spus că este pentru prima oară în ultima lună când este îmbrăcat și cu altceva decât pantaloni de trening.

„Această ediție Saturday Night Live o să fie puțin diferită, pentru că este filamtă de actorii SNL, care sunt în carantină, în locuințele lor… În plus, nu mai există sâmbătă. Și nu mai suntem chiar în direct, dar vom face totul să simțiți că e aceeași emisiune”, a mai explicat el.

Actorul a vorbit și despre diagnosticul COVID-19, pe care l-a primit în Australia, unde a fost tratat, alături de soția lui, actrița Rita Wilson.

„De atunci am fost considerat un tată al americanilor, mai mult ca înainte, căci nimeni nu voia să fie în preajma mea și făceam lumea să se simtă incomfortabil”, a mai spus el.

Pe lângă Tom Hanks, în emisiune a avut o apariție și actorul Alec Balwin, care îl interpretează pe Donald Trump.

It sounds like Alec Baldwin has called into SNL At Home as Trump. pic.twitter.com/hc4LOlDpij