90% din peştele găsit cu nereguli e din import, potrivit Observator.tv. De fapt, zeci de kg de crap erau ţinute la aproape 8 grade Celsius. intra scris pe ecran Pentru ca peştele să nu se altereze ar trebui depozitat la sub zero grade. Iar atunci când este comercializat, temperatură trebuie să se încadreze între zero şi 4 grade Celsius.

„ Gândiţi-vă că ceea ce se vinde acum din import se consideră că este peşte proaspăt pentru că această scăpare din actele normative permite ca data durabilităţii minimale să ajungă până la 21 de zile. Deci, gândiţi-vă că dumeavoastră cumparaţi un peşte proaspăt care, de fapt, era importat din Norvegia acum două săptămâni de zile”, a declarat Marius Pârvu, preşedinte ANPC.

