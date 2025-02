UPDATE ora 13.50: Libertatea l-a contactat pe Toni Greblă pentru un punct de vedere, iar actualul șef al AEP a răspuns apelului.

„M-au mai sunat și alți colegi ai dumneavoastră, dar nu le-am răspuns. În acest moment, pot să vă spun că am văzut și eu știrea, dar mie încă nu mi-a fost adusă la cunoștință. Deci, oficial, eu nu am fost informat. După ce mi se va comunica, atunci voi face mai multe declarații, deocamdată nu am ce să spun mai mult, nici dacă decizia este corectă, nici dacă decizia este incorectă”, a spus Greblă pentru Libertatea.

Știrea inițială: Parlamentul l-a votat pe Toni Greblă în martie 2023 drept noul şef al Autorității Electorale Permanente pentru un mandat de 8 ani. Conform procedurilor, revocarea lui Toni Greblă de la șefia AEP va începe în Birourile Permanente Reunite ale Parlamentului. Demersurile vor începe chiar de astăzi.

Libertatea a anunțat încă de acum două luni că sunt șanse foarte mari ca Greblă să nu mai prindă viitoarele alegeri prezidențiale, care vor avea loc în luna mai, din funcția de președinte al AEP.

Pe 18 decembrie 2024, președintele Autorității Electorale Permanente a declarat pentru Libertatea că el nu demisionează, în ciuda criticilor legate de organizarea alegerilor prezidențiale, câștigate de Călin Georgescu și anulate de CCR: „Nu am motive să demisionez. Am organizat alegerile impecabil”.

Fiindcă Toni Greblă a fost numit de Parlament, tot Parlamentul poate decide schimbarea lui din funcție. De altfel, chiar Ilie Bolojan, președintele PNL și al Senatului, a confirmat în ianuarie că Greblă poate fi demis: „Trebuie să răspundă. Probabil în perioada următoare”. Și președintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus că din punctul său de vedere Greblă trebuie demis.

Ce i s-a reproșat lui Toni Greblă și cum s-a apărat

El a fost contestat pentru modul cum a fost organizat primul tur al alegerilor prezidențiale, câștigat surprinzător de Călin Georgescu și anulat apoi de CCR, dar și pentru felul cum a condus AEP.

Totodată, mai multe ONG-uri i-au cerut demisia, după apariția unor fotografii de la o petrecere privată în care era alături de persoane asociate cu AUR și anturajul lui Călin Georgescu, suspectate de simpatii legionare, considerate incompatibile cu democrația și statul de drept.

„A participa la tăierea unui porc acum trei ani, când nu ştiam că o să fie alegeri acum, nu ştiam cine pe cine susţine şi aşa mai departe, nu cred că este un eveniment”, s-a apărat Toni Greblă.

În plus, el a mai fost contestat și vara trecută, când USR a acuzat fraude electorale la alegerile locale din 9 iunie, iar Cătălin Drulă a spus atunci despre Greblă că este „marioneta PSD-PNL”.

În martie 2023, Parlamentul l-a votat pe Toni Greblă drept noul şef al Autorității Electorale Permanente pentru un mandat de 8 ani. Decizia a fost luată de majoritatea formată atunci din PSD și PNL. Greblă fusese până atunci prefectul Capitalei.

