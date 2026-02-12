„Ne-am dorit să arătăm care sunt aeroporturile ce creează, în mod natural, cele mai bune condiții pentru legături spontane”

Ți s-a întâmplat vreodată să faci contact vizual cu cineva la poarta de îmbarcare, iar apoi să petreci tot zborul regretând că nu ai spus „bună”?

Doi călători singuri, același zbor întârziat, fără aplicații de dating, fără așteptări, doar timp și proximitate.

Potrivit unui nou studiu AirAdvisor, exact astfel de momente sunt mult mai probabile în anumite aeroporturi.

Analiza a dezvăluit topul celor 10 aeroporturi unde călătorii au cele mai mari șanse să își întâlnească marea iubire, nu pentru că ar fi cele mai romantice, ci pentru că oferă condițiile potrivite pentru conexiuni reale: flux mare de pasageri, diversitate internațională, timp îndelungat de transfer și spații sociale gândite pentru a încuraja interacțiunea.

„Love Connection Score” realizat de AirAdvisor este un clasament în premieră care combină date despre volumul de pasageri și rețelele de aviație cu indicatori specifici fiecărui aeroport, legați de interacțiunea socială: ponderea pasagerilor în tranzit, numărul de baruri și restaurante, atractivitatea orașului din perspectiva întâlnirilor și scorurile de confort ale pasagerilor.

Toți acești factori îi fac pe călători mai predispuși să rămână în spațiile comune, în loc să traverseze grăbiți terminalele.

Istanbul, pe primul loc

Modelul pornește de la un adevăr simplu: romantismul nu ține de un loc, ci de probabilitate.

Analizând fluxurile de pasageri, tiparele de tranzit și infrastructura socială a aeroporturilor, ne-am dorit să arătăm care sunt acele aeroporturi ce creează, în mod natural, cele mai bune condiții pentru legături spontane – Anton Radchenko, CEO AirAdvisor

Top 10 aeroporturi din lume unde ai cele mai mari șanse să îți întâlnești marea iubire:

Istanbul Airport (IST), Turcia – 8,3/10 Incheon International Airport (ICN), Coreea de Sud – 8/10 London Heathrow Airport (LHR), Anglia – 7,85/10

Dubai International Airport (DXB), Emiratele Arabe – 7,85/10 John F. Kennedy International Airport (JFK) – 7,8/10 Tokyo Haneda Airport (HND) – 7,6/10 Singapore Changi Airport (SIN) – 7,45/10 Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport (MAD), Spania – 7,25/10 Los Angeles International Airport (LAX), SUA – 7,2/10 Suvarnabhumi Airport (BKK), Thailanda – 7,15/10 Charles de Gaulle Airport (CDG), Paris, Franța 7,1/10

Cum funcționează „Love Connection Score”

AirAdvisor a evaluat fiecare aeroport pe o scară de la 0 la 10, pe baza a șase factori ponderați, corelați cu șansele reale de interacțiune socială spontană în rândul călătorilor solo:

Volumul de pasageri (25%) – numărul de persoane care tranzitează aeroportul, ceea ce crește oportunitățile de întâlnire.

– numărul de persoane care tranzitează aeroportul, ceea ce crește oportunitățile de întâlnire. Diversitatea internațională / varietatea rutelor (15%) – cât de internațional este profilul pasagerilor.

– cât de internațional este profilul pasagerilor. Prezența pasagerilor în tranzit (15%) – proporția celor care rămân suficient timp în terminal pentru a interacționa.

– proporția celor care rămân suficient timp în terminal pentru a interacționa. Infrastructura socială (15%) – disponibilitatea spațiilor sociale din aeroport (baruri, cafenele, restaurante).

– disponibilitatea spațiilor sociale din aeroport (baruri, cafenele, restaurante). Atractivitatea orașului din perspectiva întâlnirilor (20%) – densitatea vieții de noapte și forța scenei sociale după sosire; estimată pe baza datelor furnizate de institutele naționale de statistică și asociațiile din industria de noapte.

– densitatea vieții de noapte și forța scenei sociale după sosire; estimată pe baza datelor furnizate de institutele naționale de statistică și asociațiile din industria de noapte. Starea de spirit și confortul pasagerilor (10%) – cât de relaxați și abordabili se simt călătorii în mediul aeroportuar, conform evaluărilor agregate din Google Reviews.

Analiză

Contrar așteptărilor, aeroporturile considerate în mod tradițional „romantice” nu domină automat clasamentul. Datele arată că întâlnirile spontane apar mai degrabă în locuri concepute pentru așteptare, nu pentru grabă, acolo unde oamenii petrec timp, nu doar tranzitează.

Megahuburile domină clasamentul Love Connection Score realizat de AirAdvisor deoarece concentrează simultan timp, densitate și suprapunere umană, ingredientele esențiale ale conexiunilor reale din viața de zi cu zi.

Istanbul ocupă primul loc datorită unui context aproape ideal pentru întâlniri: un volum uriaș de pasageri, cea mai extinsă rețea de destinații din Top 10 și o pondere ridicată a călătorilor aflați în tranzit, care rămân efectiv în terminal suficient timp pentru ca o „întâlnire întâmplătoare” să poată avea loc

Heathrow și Dubai, pe podium

Seoul (ICN) urcă în top din motive diferite: este „ the smooth operator”, un aeroport cu evaluări excelente și o experiență calmă, combinată cu unul dintre cele mai puternice medii de dating după sosire din setul de date analizat, unde călătorii sunt pur și simplu mai relaxați și mai deschiși.

London Heathrow (LHR) și Dubai (DXB) completează grupul de top ca mari conectori globali: Heathrow prin diversitatea internațională masivă și atracția orașului, iar Dubai prin profilul său intens de tranzit, un aeroport construit pentru escale lungi, spații comune și conversații spontane care nu se opresc la banda de bagaje.

Cum își pot crește călătorii șansele de a cunoaște pe cineva în aeroport

Pe baza tiparelor identificate în spatele Love Connection Score, analiștii AirAdvisor au evidențiat mai multe comportamente care cresc în mod natural potențialul de interacțiune socială în timpul călătoriilor:

Alege escale mai lungi, nu conexiuni foarte scurte – un timp suplimentar de transfer crește șansele de a te afla în mod repetat în apropierea acelorași călători, unul dintre cei mai puternici factori ai interacțiunilor spontane.

– un timp suplimentar de transfer crește șansele de a te afla în mod repetat în apropierea acelorași călători, unul dintre cei mai puternici factori ai interacțiunilor spontane. Petrece timp în zonele sociale, nu la porți izolate – barurile, cafenelele, food court-urile și zonele comune de lounge favorizează conversațiile casual, mult mai mult decât porțile de îmbarcare liniștite sau zonele îndepărtate de așteptare.

– barurile, cafenelele, food court-urile și zonele comune de lounge favorizează conversațiile casual, mult mai mult decât porțile de îmbarcare liniștite sau zonele îndepărtate de așteptare. Rămâi „disponibil social” în timpul așteptării – scroll-ul constant pe telefon și căștile reduc contactul vizual și semnalele de deschidere. Călătorii atenți la ce se întâmplă în jurul lor au șanse mai mari să fie abordați, sau să inițieze ei conversația.

– scroll-ul constant pe telefon și căștile reduc contactul vizual și semnalele de deschidere. Călătorii atenți la ce se întâmplă în jurul lor au șanse mai mari să fie abordați, sau să inițieze ei conversația. Alege locurile comune în locul celor individuale – zonele deschise și mesele comune încurajează proximitatea naturală, discuțiile ușoare și conversațiile fără presiune.

– zonele deschise și mesele comune încurajează proximitatea naturală, discuțiile ușoare și conversațiile fără presiune. Folosește aeroportul ca pretext de conversație – întârzierile, schimbările de poartă, cozile lungi sau chiar întrebări simple precum „Unde zbori?” sunt declanșatori naturali ai dialogului și, adesea, cea mai ușoară cale de a sparge prima barieră.

