Subvenția de la stat pentru achiziția unei electrice este de 45.000 de lei (aproximativ 9.300 de euro), iar cea pentru hibride (doar plug-in hybrid), de 20.000 de lei (aproximativ 4.100 de euro), cu condiția ca aceasta să nu depășească 50% din prețul de listă al mașinii. La acestea se poate adăuga și prima de casare de 6.500 de lei (aproximativ 1.300 de euro) obținută prin programul Rabla Plus.

Top 5 oferte pentru mașini electrice prin programul Rabla Plus 2020

Am analizat toate ofertele disponibile în acest moment pe piața din România și am ales ofertele în funcție de cel mai mic preț posibil, care include atât prima de casare Rabla Clasic, cât și subvenția Rabla Plus.

Renault Zoe Life Z.E 40

Modelul electric produs de francezi este cel mai vândut din această categorie la noi și deține în primele șase luni din acest o cotă de piață de 44 de procente.

Renault Zoe

În Rabla Plus, prețul pentru un Renault Zoe Life începe de la 16.899 de euro cu prima de casare Rabla Clasic și subvenția Rabla Plus incluse. Mașina dispune de un motor electric de 110 CP alimentat de o baterie cu o capacitate de 40 kWh. Compania susține că Zoe poate avea o autonomie de 300 km măsurată conform standardelor WLTP.

Hyundai Kona

În varianta electrică entry level, acest crossover este echipat cu o unitate electrică de 136 CP alimentată de o baterie cu o capacitate de 39,2 kWh.

Recomandări Mărturiile românilor care lucrează la căpșuni în Spania: “Cum strângi un ban, cum apare ceva. Zici că dai înapoi, nu dai înainte niciodată”

Hyundai Kona

Conform măsurătorilor WLTP, Kona poate oferi o autonomie de 289 km. Prețul în România cu prima de casare Rabla Clasic și subvenția Rabla Plus începe de la 22.922 de euro.

Opel Corsa-e

Opel Corsa-e

Subcompacta electrică Opel este pusă în mișcare de un motor cu 136 CP, alimentat de o baterie cu capacitate de 50 kWh. Conform calculelor WLTP, Corsa-e poate parcurge până la 290 de kilometri.

Prețul la noi cu prima de casare Rabla Clasic și subvenția Rabla Plus începe de la 19.905 euro.

Kia e-Niro

e-Niro este animat în versiunea entry-level de un motor cu 136 CP și un cuplu de 395 Nm. Bateria de 39,2 kWh îi conferă o autonomie maximă de 289 de kilometri.

Kie e-Niro

Prețul la noi cu prima de casare Rabla Clasic și subvenția Rabla Plus începe de la 29.731 de euro.

MINI Cooper SE

Primul model electric MINI denumit Cooper SE este animat de un motor electric cu 184 CP și 270 Nm, alimentat de o baterie cu capacitate de 28,9 kWh.

MINI Cooper SE

Autonomia declarată de producător este de 270 de kilometri. Cooper SE are preț de pornire în România cu subvenția Rabla Plus de la 22.482 de euro.

Citeşte şi:

Nebunie mecanică: a pus un motor de 300 CP pe o Dacia Logan

Rabla 2020: Top 5 SUV-uri ieftine ce pot fi cumpărate cu bani de la stat

PARTENERI - GSP.RO Declarație de dragoste în direct pentru Alexa. Anamaria Prodan a recunoscut: "Laur știe!”

PARTENERI - PLAYTECH.RO Detaliul din cazul Caracal care zguduie România! Cine este, de fapt, Gheorghe Dincă! S-a aflat abia acum adevărul

HOROSCOP Horoscop 13 iulie 2020. Gemenii au capacitatea de a se concentra pe ce îi interesează