Urmează petrol & gaze, automatizări, construcții, inginerie și crewing & casino. Cele mai mici salarii sunt în saloanele și clinicile de înfrumusețare și în pază și protecție

După un 2025 în care salariile nu au înregistrat creșteri notabile, candidații aflați acum în căutarea unui loc de muncă se uită cu atenție la pachetul salarial și la cel de beneficii extra pe care le oferă angajatorii. La început de an, clasamentul domeniilor care plătesc cel mai bine este dominat, ca și până acum, de IT, sector în care media netă, la nivel național este 8.000 de lei, în creștere cu aproximativ 15% față de anul trecut. Un alt domeniu recunoscut pentru salariile mari pe care le oferă este Petrol & Gaze, unde media salarială este de 6.800 de lei. În Automatizări, salariul mediu net este de 6.200 de lei pe lună, în timp Construcții, Audit & Consultanță și Inginerie au aceeași medie – 6.000 de lei. „Lângă aceste domenii, anul acesta se mai poziționează încă unul, nou intrat atât de sus în clasament – crewing & casino, care vine cu o medie netă de 6.000 de lei pe lună. Este un domeniu care angajează mult, care are permanent nevoie de personal și care reușește să atragă candidați prin pachetele salariale atractive”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România. În acest moment, pe eJobs.ro sunt disponibile 1.500 de job-uri în IT, 400 de job-uri în petrol & Gaze, 1.700 în Construcții și 1.400 în Inginerie. Aproape 1.000 de poziții sunt postate pentru Crewing & Casino.

De cealaltă parte a clasamentului, sectoarele cu cele mai mici salarii rămân cele în care volumul de angajări este ridicat, însă nivelul de specializare necesar este, de regulă, mai scăzut. Astfel, în saloanele de înfrumusețare, media salarială netă este de 3.900 de lei, în timp ce în Pază și Protecție nivelul mediu al veniturilor salariale este de 4.000 de lei. Tot în această zonă se află și Retailul și sectorul de Call – Center / BPO, cu medii de 4.200 de lei pe lună. „Cele două din urmă sunt industrii foarte mari în care specialiștii sau managerii câștigă comparabil cu cei din sectoare mai bine plătite. Diferența o face însă faptul că vorbim, totuși, despre zone în care cea mai mare parte a angajaților este entry –  level, iar media salarială pentru acest nivel de carieră duce în jos și media domeniului”, explică Roxana Drăghici. O situație similară apare și în cazul industriei alimentare, unde salariul mediu net este de 4.500 de lei sau al turismului, cu 4.400 de lei net pe lună.

Din punct de vedere geografic, Bucureștiul continuă să conducă detașat topul veniturilor, cu o medie de 6.000 de lei lunar, urmat de Cluj (5.500 de lei) și Timiș (5.100 de lei). Sunt, în schimb, și județe cu salarii care nu depășesc cu mult pragul de 4.000 de lei sau chiar se află sub acest prag: Vaslui – 3.800 de lei, Vrancea, Vâlcea, Suceava sau Caraș – Severin, toate cu o medie de 4.000 de lei.

„Indiferent de domeniul în care lucrează sau de majorările salariale care au fost acordate sau, dimpotrivă, înghețate anul trecut, așteptările angajaților și candidaților depășesc oferta angajatorilor în medie cu 30%. Cele mai mari diferențe între așteptări și salariile încasate sunt în sectorul bancar și în imobiliare – 40%, iar cele mai mici în jurnalism (20%), vânzări (25%) sau funcții publice (29%)”, punctează Roxana Drăghici.

21.000 de locuri de muncă sunt deschise în momentul de față pe eJobs.ro și alte 6.500 pe iajob.ro, platforma de locuri de muncă lansată de eJobs România care se adresează preponderent muncitorilor și candidaților fără studii superioare.

