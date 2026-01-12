Institutul Național de Sănătate Publică a transmis, pe 9 ianuarie, o situaţie privind evoluția infecțiilor respiratorii acute, a gripei și a infecțiilor respiratorii acute severe (SARI) în sezonul 2025-2026.

În săptămâna 29.12.2025 – 04.01.2026 (S 01/2026) au fost raportate:

  • 61.016 cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, IACRS și pneumonii), înregistrându-se cu 13.1% mai puține cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (70.243) (sub-raportare în contextul sărbătorilor de iarnă) și cu 36.9% mai multe cazuri comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent (44.554) Variația în minus față de media calculată de 64.342 a cazurilor din ultimelor sezoane (2018-2025, fără sezoanele pandemice) a fost de 5.2%.

În săptămâna 29.12.2025 – 04.01.2026 (S 01/2026) au fost raportate:

  • 10.570 cazuri de gripă clinică la nivel național, comparativ cu 12.630 înregistrate în săptămâna precedentă (sub-raportare în contextul sărbătorilor de iarnă), de 2,2 ori mai multe comparativ cu cele din aceeași săptămână a sezonului precedent (4.694) și de 3.8 ori mai multe față de media ultimelor 5 sezoane (2.778).

Cazurile de gripă clinică au fost raportate de toate județe, cele mai multe fiind în municipiul București (1.283) și în județele Cluj și Constanța (câte 688) și Prahova (550).

  • 44 cazuri de infecții respiratorii acute severe (SARI), cu 1 mai puțin față de săptămâna precedentă (sub-raportare) și cu 21 mai multe față de aceeași perioadă a sezonului precedent.
  • 174 cazuri de gripă confirmată de laborator (35 cu virus gripal AH3, 5 cu virus gripal AH1, 132 cu virus gripal A nesubtipat, 1 cu virus gripal B și 1 co-infecție de virus gripal A+B).

De la începutul sezonului au fost raportate 572 cazuri de gripă confirmate de laborator, din care:

  • 221 cu virus gripal AH3;
  • 30 cu virus gripal AH1;
  • 316 cazuri cu virus gripal A nesubtipat;
  • 4 cazuri cu virus gripal B;
  • 1 caz cu co-infecție de virus gripal A+B;
  • La toate cazurile confirmate cu virus gripal AH3, cu probe secvențiate în INCDMM Cantacuzino, a fost detectată subclada K.

Au fost comunicate 8 decese noi confirmate cu virus gripal.

Până în prezent au fost comunicate 11 decese confirmate cu virus gripal:

  • 2 tip A, subtip H1;
  • 3 tip A, subtip H3;
  • 5 tip A;
  • 1 co-infecție tip A+B.

Cele 11 decese au fost înregistrate la următoarele grupe de vârstă:

  • 1 la 15-49 ani;
  • 1 la 50-64 ani;
  • 9 la 65 ani și peste 65 ani.


