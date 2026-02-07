În patru țări salariul minim nu s-a modificat deloc în ultimul an

Aproximativ 12,8 milioane de lucrători din 22 de țări ale Uniunii Europene câștigă salariul minim sau mai puțin, potrivit unei estimări Euronews pe baza datelor Eurostat.

În aceste condiții, milioane de persoane urmăresc cu atenție anunțurile privind salariul minim pentru a vedea dacă vor beneficia de majorări în noul an.

Totuși, aproximativ o treime dintre cei plătiți cu salariul minim nu au înregistrat nicio creștere în ianuarie 2026 comparativ cu iulie 2025. În patru țări, nivelul nu s-a modificat deloc în ultimul an.

Topul salariilor minime din Europa în 2026

În rândul statelor membre UE, salariul minim brut lunar variază între 620 de euro în Bulgaria și 2.704 euro în Luxemburg. Dacă sunt incluse și țările candidate, Ucraina devine un caz aparte, cu 173 de euro, urmată de Republica Moldova, cu 319 euro.

Cinci state au salarii minime de peste 2.000 de euro. Pe lângă Luxemburg, este vorba despre Irlanda (2.391 de euro), Germania (2.343 de euro), Țările de Jos (2.295 de euro) și Belgia (2.112 euro).

Salarii minime, ianuarie 2026 și ianuarie 2016 (niveluri, în € pe lună și creștere medie anuală, în %). Sursa foto: EUROSTAT
Sub acest grup de top se află Franța, cu 1.823 de euro, iar apoi Spania, cu 1.381 de euro, diferențele fiind semnificative chiar și între țări vecine.

Eurostat împarte astfel salariile minime în trei categorii: peste 1.500 de euro, între 1.000 și 1.500 de euro și sub 1.000 de euro. În categoria de mijloc intră Spania, Slovenia, Lituania, Polonia, Cipru, Portugalia, Croația și Grecia, unde diferențele sunt relativ reduse.

Sub 1.000 de euro în jumătate dintre țări

Dintre cele 29 de state analizate – 22 membre UE și șapte candidate – în 15 salariul minim este sub 1.000 de euro. Toate țările candidate se regăsesc în acest grup, alături de mai multe state din Europa de Est.

De exemplu, salariul minim este de 924 de euro în Cehia, 838 de euro în Ungaria, 795 de euro în România, 654 de euro în Turcia și 517 euro în Albania.

Trei țări candidate au salarii minime mai mari decât Bulgaria. Harta arată o separare geografică clară între vestul și estul Europei în ceea ce privește nivelul nominal al salariului minim.

Puterea de cumpărare schimbă clasamentul: România, cea mai mare creștere

Compararea salariilor minime doar în euro nu spune întreaga poveste, deoarece costurile vieții diferă considerabil. După ajustarea la standardele puterii de cumpărare (PPS), diferențele dintre țări devin mult mai mici. PPS folosește o monedă artificială care reflectă ceea ce pot cumpăra efectiv oamenii în fiecare țară, oferind o comparație mai echitabilă decât simpla valoare în euro. În teorie, o unitate PPS cumpără același coș de bunuri și servicii peste tot.

În aceste condiții, în cele 22 de țări ale UE, salariul minim variază între 886 în Estonia și 2.157 în Germania, în termeni PPS. Deși apar unele schimbări de poziție, primele nouă țări rămân aceleași atât în clasamentul în euro, cât și în cel ajustat la puterea de cumpărare.

Cu excepția Albaniei, țările candidate stau mai bine în termeni PPS, având o putere de cumpărare mai mare decât mai multe state membre UE.

Dintre cele 27 de țări pentru care sunt disponibile ambele valori, România înregistrează cea mai mare urcare, de pe locul 20 pe locul 12. Macedonia de Nord avansează de la poziția 26 în euro la 20 în PPS.

Serbia urcă de pe locul 22 pe 17, iar Turcia câștigă trei poziții. În schimb, Cehia și Estonia pierd cel mai mult, fiecare coborând opt locuri. Cehia ajunge de pe locul 16 pe 24, iar Estonia – de pe 18 pe 26.

Nu există un salariu minim stabilit prin lege în Italia, Austria și în trei țări nordice: Suedia, Danemarca și Finlanda. În rândul statelor UE, salariul minim a rămas neschimbat în Belgia, Estonia, Grecia, Spania, Luxemburg și Slovenia între iulie 2025 și ianuarie 2026.

Bulgaria, Ungaria, Lituania și Slovacia au înregistrat cele mai mari creșteri, de peste 11% în acest interval.

Nivelul a rămas același și în Estonia, Spania și Slovenia între ianuarie 2025 și ianuarie 2026.

În România, salariul minim în moneda națională nu s-a modificat, însă a scăzut ușor în termeni de euro, în ambele perioade.

Experții de la Institutul Sindical European (ETUI) arată că o productivitate mai mare reprezintă baza pentru salarii mai ridicate în mod sustenabil. Economiile cu activitate industrială sau financiară puternică tind să fie mai productive. Industriile de înaltă tehnologie înregistrează, de regulă, niveluri mai mari de productivitate, iar puterea de negociere a lucrătorilor este un alt factor esențial.

Istoria zonei din Munții Apuseni unde au fost descoperite recent metale rare. URSS a extras doar uraniu, folosit la programul de bombe atomice
Știri România 10:30
Istoria zonei din Munții Apuseni unde au fost descoperite recent metale rare. URSS a extras doar uraniu, folosit la programul de bombe atomice
Arhitectul-şef al sectorului 5 și alte două persoane, reținute după perchezițiile DNA la Primăria Sectorului 5 din Bucureşti
Știri România 07:57
Arhitectul-şef al sectorului 5 și alte două persoane, reținute după perchezițiile DNA la Primăria Sectorului 5 din Bucureşti
Teodor Copăceanu, cel mai tânăr concurent de la „Românii au talent" 2026 a ridicat sala în picioare. La doar 3 ani a făcut senzație pe scenă. „Impecabil"
Stiri Mondene 12:10
Teodor Copăceanu, cel mai tânăr concurent de la „Românii au talent” 2026 a ridicat sala în picioare. La doar 3 ani a făcut senzație pe scenă. „Impecabil”
Marian Godină, replici sarcastice la adresa lui Cristian Boureanu și Călin Donca la Survivor România 2026: „Ai obiceiul ca lângă un polițist să adormi repede"
Stiri Mondene 11:45
Marian Godină, replici sarcastice la adresa lui Cristian Boureanu și Călin Donca la Survivor România 2026: „Ai obiceiul ca lângă un polițist să adormi repede”
5 știri by Libertatea - Comunicarea nonverbală. România în tensiune: gesturi, nervi și mesaje care spun totul
Politică 10:00
5 știri by Libertatea – Comunicarea nonverbală. România în tensiune: gesturi, nervi și mesaje care spun totul
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după ce a amânat decizia de 4 ori
Politică 06 feb.
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după ce a amânat decizia de 4 ori
