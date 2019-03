This is what Lee Road 100 looks like just outside of Beauregard. Incredible destruction from this #tornado @spann pic.twitter.com/EE91ONjTbm — Scott Fillmer (@scottfillmer) 3 martie 2019

Rafalele de vânt au avut 250 km/ora, potrivit meteorologilor.

„Mai multe persoane au fost date dispărute, în timp ce altele au fost spitalizate, unele cu „răni foarte grave”, potrivit lui Jay Jones, şeriful comitatului Lee, situat în estul statului Alabama, la graniţa cu Georgia. De aceea, autoritățile cred că numărul victimelor va crește de la o oră la alta.

More storm damage… about to totally dark, I still hear helicopters and emergency sirens. #tornado in Bearegard pic.twitter.com/nWm1bRNeHW — Scott Fillmer (@scottfillmer) 3 martie 2019

Tornada a parcurs mai mulţi km şi a provocat distrugeri „catastrofale” pe o arie de 400 de metri de-a lungul traiectoriei sale, potrivit sursei citate.

Deşi şeriful nu a menţionat decât o singură tornadă, conform informaţiilor transmise de alte media americane, mai multe tornade au lovit în acelaşi timp comitatul Lee.

Cel puțin douăsprezece tornade au avut loc, duminică după-amiază, în Alabama și Georgia, potrivit Serviciului Național de Meteorologie, citat de CNN.

Crazy video out of Byron, Ga driving on 49 when the #tornado was passing through the area… @WGXAnews #gawx ? Kyle Westerfield pic.twitter.com/mrQw9w46Wv — Matt Mackie (@MackieMet) 4 martie 2019

Vezi și imaginile dezastrului provocat de tornada din Havana, în Cuba, la sfârșitul lunii ianuarie. Mașinile au fost spulberate de vânt (FOTO)

FOTO & VIDEO – Twitter.com

Citește și… VIDEO/ Tezaurul neştiut al României. Unde se află cel mai vechi ceas din ţară

Citește mai multe despre ALABAMA, SUA - Romania și tornadă pe Libertatea.