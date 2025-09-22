Poliţia locală a anunțat luni, 22 septembrie, că pe 21 septembrie, în jurul orei 1.30, a intervenit după o sesizare la 112 privind comportamentul turbulent al unor persoane.

„La faţa locului, poliţiştii au constatat că, în incinta unităţii, în cadrul unui eveniment, era redată muzica la o intensitate ridicată. Tot aici, au identificat şi un bărbat, care la momentul interceptării şi legitimării, a devenit recalcitrant şi agresiv, fapt pentru care a fost nevoie de imobilizarea acestuia, pentru încetarea acţiunilor de tulburare a ordinii publice”, a transmis IPJ Brașov.

Evenimentul era de fapt un concurs de gătit la ceaun, organizat de Toro Tamas în curtea Liceului Aprily Lajos, cu ocazia Zilelor Culturale Maghiare.

Martorii susțin că liderul UDMR din Brașov a refuzat să se legitimeze și l-a împins pe polițistul care i-a cerut să-i prezinte documentele de identitate, conform Radio Brașov FM. De asemenea, a fost chemată și ambulanța, dar Tamas a refuzat transportul la spital.

