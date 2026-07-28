Pornind de la această nevoie, Aircash a introdus în aplicația sa funcționalitatea de plată a facturilor, prin care utilizatorii pot achita facturi direct din telefon, fără comisioane de tranzacționare. Serviciul este disponibil pentru principalele categorii de utilități și poate fi utilizat oricând, inclusiv în weekend sau în zilele de sărbătoare.

Cu peste 1,5 milioane de utilizatori în Europa și prezență în mai mult de 15 piețe, Aircash își propune să simplifice activitățile financiare de zi cu zi, de la plata facturilor și transferuri de bani până la cumpărături online și utilizarea unui card Mastercard preplătit.

Cum funcționează plata facturilor în Aircash

Tot mai mulți români își plătesc facturile din telefon. Ce câștigă din asta?

Aircash permite utilizatorilor să plătească într-un singur loc facturi pentru electricitate, apă, gaze, internet, televiziune și alte servicii. Plata se realizează direct din aplicație, fără comisioane, prin scanarea codului QR de pe factură și confirmarea tranzacției în câteva secunde. Un avantaj important este disponibilitatea permanentă a serviciului. Facturile pot fi plătite 24 de ore din 24, fără a depinde de programul unei bănci sau al unui punct de plată. În plus, utilizatorii au acces la istoricul complet al plăților efectuate, ceea ce le permite să urmărească rapid toate tranzacțiile realizate.

Pentru mulți utilizatori, principalul beneficiu este simplitatea. În loc să utilizeze aplicații diferite pentru fiecare furnizor sau să efectueze plăți prin mai multe platforme, toate facturile pot fi gestionate dintr-un singur loc, direct de pe telefon.

Mai mult decât o aplicație pentru plata facturilor

Funcționalitatea de plată a facturilor face parte dintr-un ecosistem mai amplu de servicii disponibile în aplicația Aircash. Utilizatorii pot trimite și primi bani, pot face cumpărături online și pot accesa diferite servicii financiare fără a depinde de un cont bancar tradițional.

Tot mai mulți români își plătesc facturile din telefon. Ce câștigă din asta?

Pentru cei care utilizează frecvent numerar, aplicația oferă posibilitatea alimentării contului printr-o rețea extinsă de parteneri din România, inclusiv Profi, Inmedio, Un-Doi, Lukoil, Socar, PayPoint, SelfPay, Kaseria, StartPay. Astfel, utilizatorii pot transforma rapid numerarul în bani digitali și îi pot folosi imediat pentru plăți sau transferuri.

Un element important al ecosistemului este cardul Aircash Mastercard, disponibil fără a fi necesar un cont bancar. Cardul poate fi folosit pentru plăți online și în magazinele fizice oriunde este acceptată rețeaua Mastercard, iar utilizatorii îl pot adăuga în Apple Pay sau Google Pay pentru plăți contactless direct de pe telefon.

În plus, cardul poate fi gestionat integral din aplicație. Utilizatorii își pot seta limite de cheltuieli, pot conecta mai multe carduri la același cont și pot bloca sau reactiva instantaneu cardul atunci când este necesar.

O companie prezentă în peste 15 piețe europene

Aircash este o instituție de monedă electronică autorizată la nivel european, cu sediul în Zagreb, Croația. Compania activează în peste 15 piețe europene și deservește peste 1,5 milioane de utilizatori.

Modelul său se bazează pe accesibilitate și pe simplificarea operațiunilor financiare de zi cu zi. În locul proceselor complicate și al dependenței de sucursale fizice, utilizatorii au acces la servicii financiare direct din aplicația mobilă, indiferent unde se află.

Într-un context în care tot mai multe activități se mută online, de la cumpărături și divertisment la administrarea banilor, plata facturilor din telefon devine un obicei tot mai răspândit. Pentru utilizatori, diferența nu constă doar în rapiditate, ci și în faptul că își pot gestiona mai ușor finanțele, pot avea o evidență clară a plăților și pot elimina costurile suplimentare asociate unor metode tradiționale de plată.

Iar pentru cei care caută o soluție completă pentru activitățile financiare de zi cu zi, plata facturilor este doar unul dintre serviciile prin care Aircash încearcă să transforme telefonul mobil într-un instrument financiar utilizat zilnic.

Foto: Aircash

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