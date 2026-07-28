Henry Gibbs practica pescuitul subacvatic în apropierea unei insule din Pacificul de Sud când s-a produs incidentul. În ciuda rănilor severe produse de mușcătura puternică, eforturile echipei medicale au făcut posibilă salvarea membrului afectat, permițându-i tânărului să își recupereze capacitatea de mișcare.

Aflat în proces de recuperare într-o unitate spitalicească, influencerul a împărtășit experiența sa pe rețelele de socializare, subliniind că nu poartă nicio ranchiună animalului marin care l-a atacat.

„Nu am resentimente față de rechin. Eram în mediul lui și îi vânam hrana. A fost locul nepotrivit în momentul nepotrivit, dar cu siguranță există câteva lecții pe care le voi împărtăși în speranța că vor ajuta pe cineva să evite o situație similară”, a scris Henry Gibbs pe contul său de Instagram.

Cum s-a produs atacul în apele din Fiji

Echipa de scufundători petrecuse deja mai bine de o oră în zona de recif înainte de a avansa spre apele mai adânci și mai limpezi. În jurul lor înotau mai mulți rechini gri de recif, o prezență obișnuită în acea regiune, însă unul dintre exemplare a început să manifeste un comportament atipic și din ce în ce mai agresiv.

Filmările realizate de tânăr surprind momentul în care rechinul a început să execute rotiri strânse sub grup, apropiindu-se în viteză chiar și de ambarcațiune. Agitația din apă, provocată de zgomotul motorului sau de sunetul arbaletelor de pescuit, ar fi putut fi declanșatorul acestei reacții bruște.

Henry Gibbs a recunoscut ulterior că principalul său eșec a fost subevaluarea pericolului. Obișnuit cu rechinii din apele Noii Zeelande, cunoscuți ca fiind mai puțin agresivi, scafandrul a presupus eronat că un rechin de dimensiuni reduse nu reprezintă o amenințare directă pentru viața sa, ignorând semnalele clare de avertisment oferite de comportamentul animalului.

Lecțiile de siguranță transmise de pe patul de spital

Experiența dramatică prin care a trecut l-a determinat pe creatorul de conținut să formuleze o serie de recomandări esențiale pentru comunitatea de pasionați ai sporturilor acvatice.

Prima și cea mai importantă regulă este oprirea imediată a scufundării în momentul în care comportamentul unui rechin devine vizibil agitat sau teritorial.

Totodată, Gibbs atrage atenția asupra echipamentului utilizat în apele tropicale. Acesta recomandă purtarea costumelor de neopren simple, de culoare neagră, menționând că a constatat o frecvență mai mare a incidentelor în cazul scafandrilor care folosesc costume de camuflaj.

De asemenea, el subliniază că riscul nu trebuie evaluat niciodată exclusiv în funcție de talia rechinului.

Pentru a preveni consecințele tragice în caz de accident, tânărul insistă pe importanța deținerii unui truse medicale adecvate pentru traumatisme, pe cunoașterea tehnicilor de prim ajutor și pe necesitatea de a efectua scufundări doar alături de parteneri de încredere.

Henry Gibbs a adresat mulțumiri publice cadrelor medicale, familiei și celor care i-au fost alături în această perioadă dificilă, precizând că evaluează posibilitatea de a publica ulterior și restul filmărilor din timpul atacului pentru a le oferi scafandrilor un ghid practic de reacție în situații de criză.

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