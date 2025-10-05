Tot mai mulți studenți rămân fără locuri în cămine: „Am primit mesaj că nu am loc și să aștept”

Până la 1 octombrie, odată cu începerea noului an universitar, studenții au depus cererile pentru etapa a doua de cazare, în speranța că vor fi repartizați într-un cămin.

De teamă să nu rămână fără un acoperiș, s-a mutat în chirie

Ana Micu, studentă în ultimul an de master la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC), povestește că a depus cerere pentru cămin, așa cum a făcut în toți cei patru ani de facultate. Speranța ei era să primească din nou cazare la Grozăvești.

„Am primit peste câteva zile mesaj de la comisia facultății că nu am primit loc în niciun cămin și să aștept etapa a doua, care se desfășoară abia după ce începe facultatea”, spune Ana.

De teamă să nu rămână fără un acoperiș, s-a mutat în chirie. „Deși e mult mai scump decât să stai la cămin, am o garanție că peste un an, tot aici voi sta, fără să trebuiască să fiu cu un stres continuu că nu voi primi un loc unde să dorm. Și nu vorbim doar de haine și lucruri mici, ci și de frigidere sau cuptoare cu microunde, pe care nu le poți muta într-o singură zi dintr-un colț al Bucureștiului în altul.”

Recomandări Cum era să scape cu achitare Prea Cuviosul Nicodim, după ce a violat doi frați minori. Orgiile sexuale de la Mănăstirea Frăsinei

Ana spune că mai multe colege de-ale ei sunt încă fără loc. „Sunt foarte stresate și supărate pe situația asta, mai ales că au medii foarte mari. Consider că ar trebui să existe locuri pentru toată lumea.”

„Am avut cu 30 de locuri mai puțin decât anul trecut”

Facultatea a primit anul acesta cu aproximativ 30 de locuri mai puțin decât în anii trecuți, spune un membru al comisiei. În total, comisia estimează că 70 de studenți nu au prins cămin în prima etapă.

Situația a fost complicată și de faptul că unul dintre cămine, Pallady 2, va intra în renovare în anul universitar 2025-2026, așadar, nu a fost alocat pentru cazare, ceea ce a redus și mai mult capacitatea de cazare.

În procesul de repartiție, prioritate au avut cazurile sociale și medicale, dar și media academică și faptul că studenții erau integraliști.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

27 de locuri pentru 300 de studenți de la Litere

Probleme similare s-au înregistrat și la Facultatea de Litere. O studentă din comisia de cazare a relatat că pentru o specializare de aproximativ 300 de studenți s-au primit doar 27 de locuri, adică mai puțin de 10%.

„O altă problemă este că se dau locuri în cămine precum Poligrafie, iar studenții sunt nevoiți să parcurgă zilnic o oră și jumătate dus și o oră și jumătate întors. Mulți nu își permit să stea în chirie, dar nici prețurile la cămin nu mai sunt mici. Din punctul meu de vedere, au crescut nejustificat. Educația coboară treaptă după treaptă pe zi ce trece”, spune ea.

Aceasta adaugă că anul trecut, situația a fost ceva mai bună, dar tot insuficientă.

Situația variază de la o facultate la alta

La unele facultăți au rămas locuri neocupate: la Chimie au fost câteva locuri libere, iar la Drept, chiar mai multe. Cu toate acestea, cererea totală depășește cu mult capacitatea actuală a căminelor.

În timp ce o parte dintre studenți aleg chiria, alții încă speră să prindă un loc la cămin în etapa a doua.

Un studiu realizat de Universitatea din Connecticut a analizat impactul cazării în campus asupra performanței academice, retenției și absolvirii. Rezultatele au arătat că studenții care locuiesc în campus au performanțe academice mai bune, o rată mai mare de retenție și o probabilitate mai mare de a absolvi. Astfel că investițiile în cazare pot contribui la succesul academic al studenților. La fel și Universitatea din Oklahoma a evidențiat că locuirea în campus oferă studenților un avantaj academic, prin obținerea unor note mai mari, oportunități de învățare în comunități și acces la facultate.

Recomandări Top cinci domenii unde munca la negru este la ordinea zilei în România. Două milioane de români muncesc ilegal

Condițiile de cazare influențează nu doar performanța academică, ci și sănătatea mentală și bunăstarea studenților. Un mediu de trai bun ajută la dezvoltarea unor obiceiuri de studiu și disciplină, care continuă pe tot parcursul vieții.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE