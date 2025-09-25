Prins după 48 de ore

În urmă cu mai bine de o săptămână, Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, a fost implicat într-un accident rutier produs pe străzile din București, iar la puțin timp după impact, tânărul a fugit de la fața locului.

Actorul în vârstă de 27 de ani a fost găsit de oamenii legii după aproximativ 48 de ore de la producerea accidentului auto, iar în momentul în care a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală „Prof. Dr. Mina Minovici” (INML) și testat, s-a constatat că acesta consumase substanțe interzise.

Inițial, Toto Dumitrescu a fost reținut pentru 24 de ore, după care a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Șoferiţa de 23 de ani a ajuns la spital

Toto a făcut un accident duminică, 14 septembrie, la intersecția dintre Bulevardul Mircea Eliade și Bulevardul Primăverii, din sectorul 1. Este vorba despre perimetrul cuprins între casa unde a locuit Nicolae Ceaușescu și Vila Lac 1, potrivit imaginilor video publicate de Libertatea, care surprind și momentul impactului.

„Conducătoarea unui autovehicul în vârstă de 23 de ani, care se deplasa pe bd. Primăverii, a intrat în coliziune cu un autovehicul, care se deplasa pe bd. Mircea Eliade, iar din impact primul autovehicul a avariat un alt autovehicul care circula în spatele acestuia”, a transmis Brigada Rutieră acum două zile.

Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, a plecat de la locul accidentului și s-a ascuns, iar șoferiţa de 23 de ani a ajuns la spital, unde a primit îngrijiri medicale. Polițiștii au reușit să îl prindă pe fiul fostului internațional după două zile, iar apoi l-au reținut pentru 24 de ore „pentru săvârșirea infracțiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia”.

Opt luni de închisoare cu suspendare

În urmă cu aproximativ patru ani, Toto Dumitrescu a fost oprit de oamenii legii pentru un control, în timp ce se afla la volanul mașinii lui, iar în urma testării a ieșit pozitiv la două substanțe interzise. La acea vreme, el a primit opt luni de închisoare cu suspendare.











