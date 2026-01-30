Grupul a înregistrat o creştere de 4,6% a vânzărilor faţă de 2024, incluzând mărcile Toyota, Lexus, precum şi modelele Daihatsu şi Hino Motors.

Cererea din SUA şi Japonia a jucat un rol-cheie, generând împreună peste 40% din vânzările mărcii principale, iar exporturile din Japonia către SUA au crescut cu 14,2%, ajungând la aproximativ 615.000 de vehicule, SUV-ul RAV4 fiind printre cele mai vândute modele.

Modelele Toyota şi Lexus au atins un total de 10,5 milioane de unităţi livrate, un alt record pentru companie, datorită cererii mari pentru vehicule hibride pe piaţa americană.

În China, Toyota a înregistrat o creştere modestă de 0,2%, prima după patru ani de scădere, în pofida competiţiei puternice pe cea mai mare piaţă auto globală. La nivel mondial, 42% din vânzările Toyota au fost vehicule hibride pe benzină-electric, în timp ce modelele complet electrice au reprezentat doar 1,9% din total.

Rivalul Volkswagen Group a raportat o scădere de 0,5% în 2025, cu mai puţin de 9 milioane de unităţi vândute, din cauza reducerilor de costuri şi concurenţei acerbe din China, relatează Reuters.