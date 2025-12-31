Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea a transmis că pompierii au fost alertaţi miercuri în legătură cu un accident rutier la ieşirea de pe A4 spre Valu lui Traian. În incident au fost implicate trei autoturisme, iar traficul a fost blocat.

La locul evenimentului au ajuns o autospecială cu apă şi spumă, un echipaj SMURD B2 şi o ambulanţă a Serviciului Judeţean, potrivit sursei citate. Dintre cele cinci persoane implicate, echipajul SMURD a monitorizat starea unei victime, oferindu-i îngrijiri medicale. Tânăra de 20 de ani care a fost rănită a refuzat să fie transportată la spital.

