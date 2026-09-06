Echipajele Poliţiei Locale a Capitalei vor fi în intersecţiile: Bd. N. Titulescu cu Str. Dr. Iacob Felix; Şoseaua Virtuţii cu Str. Orşova; Şoseaua Virtuţii cu Splaiul Independenţei; Bd. Iuliu Maniu cu Bd. Geniului (după-amiaza).

Echipajele Poliţiei Locale ale Sectorului 1 se vor afla în zonele: Şos. Chitilei – Bd. Bucureştii Noi; Str. N. Caramfil – Bd. Aerogării; Şos. N. Titulescu – Bd. Banu Manta; Str. Turda – Bd. Ion Mihalache; Bd. Mareşal Alexandru Averescu – Bd. Mărăşti;

Poliţiştii locali de la Sectorul 2 vor fi pe Şoseaua Colentina – Str. Ziduri Moşi; Bd. Mihai Bravu – Bd. Ferdinand; Şos. Colentina – Piaţa Obor; Şos. Colentina – Str. Teiul Doamnei, cei de la Sectorul 3, în zona Şos. Industriilor – Şos. Dudeşti-Pantelimon – Bd. Basarabia; Şos. Dudeşti – Pantelimon – semafor Dedeman; Şos. Dudeşti – Pantelimon – Şos. Gării Căţelu.

În Sectorul 5, poliţiştii locali acţionează la Rond Şos. Alexandriei; pe Calea Rahovei – Str. Progresului; Calea Rahovei – Bd. Tudor Vladimirescu; Calea 13 Septembrie – Str. Mihail Sebastian; Calea 13 Septembrie – Str. Progresului; Calea 13 Septembrie – Şos. Panduri, iar în Sectorul 6 oamenii legii vor fi prezenţi în zonele Bdul Timişoara – Bd. Paul Teodorescu; Bdul Iuliu Maniu – APACA; Pod Grozăveşti şi Piaţa Leu.

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