Vehiculul, condus de un șofer român de 58 de ani, a fost interceptat pe direcția Spania–Italia, în iulie.

După reținerea acestuia, indivizi necunoscuți au pătruns în biroul vamal unde camionul fusese depozitat din 10 iulie, încercând să-l deschidă și să recupereze eventuale droguri rămase în camion.

Deși capturile de droguri sunt destul de frecvente pe autostrada A9, este neobișnuit ca traficanții să continue să fie interesați de vehiculele confiscate.

Destinația reală a cocainei părea să fie piața italiană.

În fața instanței, avocatul Clément Murat, al șoferului român, a solicitat ca procesul să se desfășoare cu ușile închise: „Există temeri de represalii; el se teme pentru el și familia sa care rămâne în România”, a declarat acesta, subliniind că șoferul a adoptat „o poziție semnificativă”, mai degrabă cooperantă decât defensivă, un fapt rar în acest tip de dosare.

Judecătorii au acceptat cererea, iar românul a fost condamnat la patru ani de închisoare și o amendă vamală de aproape 2 milioane de euro.

Autoritățile au precizat că nu este prima dată când traficanții vizează funcționarii vamali din Montpellier.

În februarie, după o captură de 60 kg de cocaină pe aceeași autostradă, aceștia au încercat să recupereze marfa. Atunci, Brigada Antiteroristă a fost chemată de urgență pentru a-i pune pe fugă pe cei care încercau să pătrundă în incinta vamală.

Recomandări Cum a reușit un lider AUR să pună mâna pe case sub 35.000 de euro. Virgil Vlad și „fabrica de moșteniri”: „Are 7 clase și dificultăți de scriere evidente”

Un alt șofer român de TIR a fost amendat cu 25 de milioane de euro și condamnat la 10 ani de închisoare, în Franța.

Alți doi șoferi români de TIR, au fost prinși cu cocaină în camioane, în Olanda.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE