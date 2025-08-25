Vehiculul, condus de un șofer român de 58 de ani, a fost interceptat pe direcția Spania–Italia, în iulie.

După reținerea acestuia, indivizi necunoscuți au pătruns în biroul vamal unde camionul fusese depozitat din 10 iulie, încercând să-l deschidă și să recupereze eventuale droguri rămase în camion.

Deși capturile de droguri sunt destul de frecvente pe autostrada A9, este neobișnuit ca traficanții să continue să fie interesați de vehiculele confiscate.

Destinația reală a cocainei părea să fie piața italiană.

În fața instanței, avocatul Clément Murat, al șoferului român, a solicitat ca procesul să se desfășoare cu ușile închise: „Există temeri de represalii; el se teme pentru el și familia sa care rămâne în România”, a declarat acesta, subliniind că șoferul a adoptat „o poziție semnificativă”, mai degrabă cooperantă decât defensivă, un fapt rar în acest tip de dosare.

Judecătorii au acceptat cererea, iar românul a fost condamnat la patru ani de închisoare și o amendă vamală de aproape 2 milioane de euro.

Autoritățile au precizat că nu este prima dată când traficanții vizează funcționarii vamali din Montpellier. 

În februarie, după o captură de 60 kg de cocaină pe aceeași autostradă, aceștia au încercat să recupereze marfa. Atunci, Brigada Antiteroristă a fost chemată de urgență pentru a-i pune pe fugă pe cei care încercau să pătrundă în incinta vamală.

Cum a reușit un lider AUR să pună mâna pe case sub 35.000 de euro. Virgil Vlad și „fabrica de moșteniri": „Are 7 clase și dificultăți de scriere evidente"
Un alt șofer român de TIR a fost amendat cu 25 de milioane de euro și condamnat la 10 ani de închisoare, în Franța.

Un alt șofer român de TIR a fost amendat cu 25 de milioane de euro și condamnat la 10 ani de închisoare, în Franța.

Alți doi șoferi români de TIR, au fost prinși cu cocaină în camioane, în Olanda.

Primele orașe care vor cădea în cazul în care începe Al Treilea Război Mondial, conform inteligenței artificiale
Bebeluș venit pe lume în ambulanța, în drum spre spital. Tânăra asistenta, la prima naștere din carieră: „Plânsetele au umplut autospeciala"
Știri România 10:57
Bebeluș venit pe lume în ambulanța, în drum spre spital. Tânăra asistenta, la prima naștere din carieră: „Plânsetele au umplut autospeciala"
Zsolt Kerestély, compozitorul transilvănean cu peste 700 de cântece. Cum arată viața lui după amputarea piciorului: „Durerea și ulcerele nu m-au lăsat"
Știri România 09:58
Zsolt Kerestély, compozitorul transilvănean cu peste 700 de cântece. Cum arată viața lui după amputarea piciorului: „Durerea și ulcerele nu m-au lăsat"
Britney Spears a pozat complet goală și încălțată cu cizme înalte. Apariția vedetei i-a șocat pe fani, care sunt îngrijorați pentru ea
Stiri Mondene 11:13
Britney Spears a pozat complet goală și încălțată cu cizme înalte. Apariția vedetei i-a șocat pe fani, care sunt îngrijorați pentru ea
Jador a ajuns cu băiețelul lui la spital. Artistul a întârziat la un concert, dar a cerut scuze publicului care l-a așteptat. „Are fi-miu COVID, îmi pare rău"
Stiri Mondene 10:56
Jador a ajuns cu băiețelul lui la spital. Artistul a întârziat la un concert, dar a cerut scuze publicului care l-a așteptat. „Are fi-miu COVID, îmi pare rău"
Salariile la Curtea de Conturi au crescut și cu 50% într-un singur an. Lefurile încasate de oamenii din structura de conducere
Analiză
Politică 11:00
Salariile la Curtea de Conturi au crescut și cu 50% într-un singur an. Lefurile încasate de oamenii din structura de conducere
Sebastian Popescu, fost candidat prezidențial, audiat după ce ar fi încercat să ademenească un copil de 15 ani
Politică 10:59
Sebastian Popescu, fost candidat prezidențial, audiat după ce ar fi încercat să ademenească un copil de 15 ani
