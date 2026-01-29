Traficul va fi închis în zona Ghidigeni pentru lucrările de modernizare la Prelungirea Ghencea

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a oferit detalii despre stadiul lucrărilor de modernizare pe Prelungirea Ghencea, un proiect amplu care se va finaliza în 2027.

Edilul a anunțat că traficul va fi închis timp de patru luni pe tronsonul din dreptul străzii Ghidigeni, pentru înlocuirea unor conducte de apă.

„Va fi nevoie să închidem și să deviem traficul, timp de aproximativ patru luni, în dreptul străzii Ghidigeni, pentru a putea înlocui 3 conducte mari, cu diametrul de doi metri, ale Apa Nova și să executăm lucrări de protecție a apeductului. Convoc Comisia Tehnică de Circulație pentru a evalua alternativele de trafic”, a declarat Ciprian Ciucu.

Cum vor arăta lucrările de modernizare la Prelungirea Ghencea

Modernizarea Prelungirii Ghencea va include o supralărgire la patru benzi, linie dublă de tramvai, piste de biciclete, trotuare, spații verzi, iluminat LED, cabluri îngropate și intersecții cu semafoare inteligente.

Valoarea investiției totalizează 45,2 milioane de lei pentru infrastructura rutieră, alocate din bugetul local, și 123,5 milioane de lei pentru linia de tramvai, din care 87 de milioane provin din fonduri nerambursabile. În plus, construcția unui parc & ride de 6.500 mp lângă Pasajul Domnești va costa 62,2 milioane de lei.

Această facilitate va oferi 470 de locuri acoperite, 20 pentru persoanele cu dizabilități și 50 de locuri cu stații de încărcare pentru mașinile electrice.

„Pentru asta, va trebui făcut un PUZ și să obținem certificatul de urbanism”, a explicat Ciucu.

Lucrările la Prelungirea Ghencea sunt împărțite în cinci tronsoane

Lucrările sunt împărțite pe cinci tronsoane, fiecare având stadii diferite de progres. Primarul a subliniat că în tronsonul 1, între capătul tramvaiului 41 și strada Brașov, lucrările sunt aproape finalizate, urmând recepția în aprilie.

„Au durat așa de mult lucrările încât deja au nevoie de reparații noi pentru a putea face recepția. În 2027 se vor executa și intersecțiile de la capătul tramvaiului 41 și de la strada Brașov” a spus Ciucu.

Pe tronsonul 2, între strada Brașov și strada Râul Doamnei, partea rutieră este finalizată și recepționată, iar lucrările la linia de tramvai sunt în desfășurare. Constructorul a promis finalizarea acestora până în octombrie 2026.

Tronsoanele 3 și 4 (strada Râul Doamnei – strada Valea Oltului și strada Valea Oltului – strada Mărăcineni) sunt în etapa relocării rețelelor de utilități. „Lucrările la sistemul rutier, pe tronsonul 3, ar putea începe la 1 martie, iar pe tronsonul 4 în 2027”, a precizat edilul.

Pentru tronsonul 5, între strada Mărăcineni și Pasajul Domnești, lucrările de supralărgire vor fi realizate de CNAIR. La Pasajul Domnești va fi amenajat un nod intermodal de tip park & ride.

Când vor fi finalizate lucrările la noua linie de tramvai

Primarul Ciucu a menționat că lucrările la noua linie de tramvai vor fi finalizate în primăvara anului 2028. „Mă voi asigura că șantierele sunt conforme. Am primit sesizări cu privire la organizarea de șantier, accesul și siguranța pietonilor.

Le-am dat un termen scurt să se organizeze, altfel vor veni amenzi”, a mai spus actualul primar.

Potrivit lui Ciucu, progresul general al proiectului include: proiectare (100%), curățarea amplasamentului (80%), exproprieri și lucrări de demolare (95%), iluminat (16%), telecomunicații (26%), apă-canal (2,7%) și linia de tramvai (2,7%). Edilul a declarat că monitorizează îndeaproape situația pentru a debloca eventualele obstacole, organizând discuții cu toate părțile implicate, inclusiv Apa Nova, Distrigaz și Primăria Sectorului 6.

Lucrările la Prelungirea Ghencea au încput în urmă cu o săptămână. Drumul urmază să fie lărgit pe patru benzi, iar ivestiția în proiect este de aproape un miliard de lei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 Știri Imobiliare.ro: Noi reguli așteptate pe piața imobiliară. Balanța se înclină în favoarea cumpărătorilor
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Viorica de la Clejani a făcut anunțul care a înmărmurit pe toată lumea: „Pentru mine, Fulgy nu mai există. Mă lepăd!”. A rupt orice legătură cu fiul ei, dar ce tocmai s-a aflat din familia lor întrece orice imaginație
Viva.ro
Viorica de la Clejani a făcut anunțul care a înmărmurit pe toată lumea: „Pentru mine, Fulgy nu mai există. Mă lepăd!”. A rupt orice legătură cu fiul ei, dar ce tocmai s-a aflat din familia lor întrece orice imaginație
Soția lui Emil Constantinescu, mereu rafinată și extrem de discretă, surprinde din nou! Un detaliu necunoscut până acum despre Nadia a devenit subiectul momentului
Unica.ro
Soția lui Emil Constantinescu, mereu rafinată și extrem de discretă, surprinde din nou! Un detaliu necunoscut până acum despre Nadia a devenit subiectul momentului
A treia eliminare la Power Couple Sezonul 3! Ce cuplu a părăsit competiția de la Antena 1: „Avem lacrimi în suflet pentru că nu putem merge mai departe…”
Elle.ro
A treia eliminare la Power Couple Sezonul 3! Ce cuplu a părăsit competiția de la Antena 1: „Avem lacrimi în suflet pentru că nu putem merge mai departe…”
gsp
Opinie| „Dan Capatos m-a oripilat în această dimineață, e absolut inuman ce a făcut!”. Atac devastator: „E abominabil să profiți așa de un om”
GSP.RO
Opinie| „Dan Capatos m-a oripilat în această dimineață, e absolut inuman ce a făcut!”. Atac devastator: „E abominabil să profiți așa de un om”
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
GSP.RO
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
Parteneri
Ultima oră! Oana Ioniță, verdict decisiv după războiul pe copil cu fostul soț! Fiul de 11 ani, scos din mijlocul scandaluli! Neașteptat ce a decis instanța
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Oana Ioniță, verdict decisiv după războiul pe copil cu fostul soț! Fiul de 11 ani, scos din mijlocul scandaluli! Neașteptat ce a decis instanța
WOW, ce casă! A ieșit exact cum au visat! ADDA și Cătălin Rizea de la Power Couple și-au construit locuința visurilor, iar rezultatul e de revistă
Avantaje.ro
WOW, ce casă! A ieșit exact cum au visat! ADDA și Cătălin Rizea de la Power Couple și-au construit locuința visurilor, iar rezultatul e de revistă
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Alexandra Penciuc, regizoarea spectacolului „(the) Woman”: „Trăim încă într-o societate profund tradițională, în care nu există cu adevărat loc pentru toată lumea”
Interviu
Știri România 16:00
Alexandra Penciuc, regizoarea spectacolului „(the) Woman”: „Trăim încă într-o societate profund tradițională, în care nu există cu adevărat loc pentru toată lumea”
O mașină murdară poate fi respinsă la ITP. Care sunt amenzile pentru mizeria depusă pe caroserie, roţi sau parbriz
Știri România 15:43
O mașină murdară poate fi respinsă la ITP. Care sunt amenzile pentru mizeria depusă pe caroserie, roţi sau parbriz
Parteneri
NATO, aproape de implozie. Orizontul de timp uriaș ca UE să se descurce fără SUA: „E o inflamare tactică pe momentul lansării SAFE”
Adevarul.ro
NATO, aproape de implozie. Orizontul de timp uriaș ca UE să se descurce fără SUA: „E o inflamare tactică pe momentul lansării SAFE”
Crescut doar de mamă, unul dintre tinerii din microbuzul cu fanii lui PAOK a murit în același loc ca tatăl lui: ”Mi-am pierdut băiețelul cu ochi verzi”
Fanatik.ro
Crescut doar de mamă, unul dintre tinerii din microbuzul cu fanii lui PAOK a murit în același loc ca tatăl lui: ”Mi-am pierdut băiețelul cu ochi verzi”
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Mihalcea, omul-cheie în relansarea arădenilor
Mihalcea, omul-cheie în relansarea arădenilor
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente”
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente”
Parteneri
Au devenit părinți pentru a treia oară! Celebrul cuplu a dezvăluit vestea emoționantă, iar fanii au reacționat imediat
Elle.ro
Au devenit părinți pentru a treia oară! Celebrul cuplu a dezvăluit vestea emoționantă, iar fanii au reacționat imediat
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Ce a răspuns Cătălin Măruță atunci când fiica lui, Eva, l-a întrebat dacă participă la „Asia Express”, show difuzat la Antena 1. „Pentru experiență”
Stiri Mondene 15:46
Ce a răspuns Cătălin Măruță atunci când fiica lui, Eva, l-a întrebat dacă participă la „Asia Express”, show difuzat la Antena 1. „Pentru experiență”
Reacția pe care a avut-o mama lui Cătălin Măruță când a aflat că fiul ei nu va mai avea emisiune la PRO TV: „Mica era foarte dezamăgită”
Stiri Mondene 15:25
Reacția pe care a avut-o mama lui Cătălin Măruță când a aflat că fiul ei nu va mai avea emisiune la PRO TV: „Mica era foarte dezamăgită”
Parteneri
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
TVMania.ro
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
Toţi caută aur și argint, dar o "mină monstru" din SUA ascunde metalul pe care îl vrea întreaga lume
ObservatorNews.ro
Toţi caută aur și argint, dar o "mină monstru" din SUA ascunde metalul pe care îl vrea întreaga lume
Viorica de la Clejani, mesaj cutremurător în miez de noapte! ”Mă lepăd! Pentru mine nu mai există!” Decizia e luată și nu mai poate fi întoarsă din drum! Paharul s-a umplut!
Libertateapentrufemei.ro
Viorica de la Clejani, mesaj cutremurător în miez de noapte! ”Mă lepăd! Pentru mine nu mai există!” Decizia e luată și nu mai poate fi întoarsă din drum! Paharul s-a umplut!
Parteneri
Nu e glumă! Iubita numărului 9 ATP a câștigat mai mulți bani decât tenismenul la Australian Open
GSP.ro
Nu e glumă! Iubita numărului 9 ATP a câștigat mai mulți bani decât tenismenul la Australian Open
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
GSP.ro
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
Parteneri
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax.ro
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
StirileKanalD.ro
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
Redactia.ro
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
Vești bune pentru toți românii! Bolnavii vor putea efectua analize decontate toată luna. Anunțul a fost făcut de CNAS
KanalD.ro
Vești bune pentru toți românii! Bolnavii vor putea efectua analize decontate toată luna. Anunțul a fost făcut de CNAS

Politic

Ilie Bolojan a anunțat că nu va fi niciun premier PSD la rotativă, spune un primar PNL
Politică 12:09
Ilie Bolojan a anunțat că nu va fi niciun premier PSD la rotativă, spune un primar PNL
Crin Antonescu îi răspunde lui Cristian Tudor Popescu: „E într-o stare de tulburare... L-a sprijinit pe Ion Iliescu contra lui Ion Diaconescu”
Politică 28 ian.
Crin Antonescu îi răspunde lui Cristian Tudor Popescu: „E într-o stare de tulburare… L-a sprijinit pe Ion Iliescu contra lui Ion Diaconescu”
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Dennis Politic, titular în FCSB – Fenerbahce! Cum arată primul 11! Exclusiv
Fanatik.ro
Dennis Politic, titular în FCSB – Fenerbahce! Cum arată primul 11! Exclusiv
Telefoane „de unică folosință” și genți căptușite cu plumb. Paranoia securității britanice în China
Spotmedia.ro
Telefoane „de unică folosință” și genți căptușite cu plumb. Paranoia securității britanice în China