Traficul va fi închis în zona Ghidigeni pentru lucrările de modernizare la Prelungirea Ghencea

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a oferit detalii despre stadiul lucrărilor de modernizare pe Prelungirea Ghencea, un proiect amplu care se va finaliza în 2027.

Edilul a anunțat că traficul va fi închis timp de patru luni pe tronsonul din dreptul străzii Ghidigeni, pentru înlocuirea unor conducte de apă.

„Va fi nevoie să închidem și să deviem traficul, timp de aproximativ patru luni, în dreptul străzii Ghidigeni, pentru a putea înlocui 3 conducte mari, cu diametrul de doi metri, ale Apa Nova și să executăm lucrări de protecție a apeductului. Convoc Comisia Tehnică de Circulație pentru a evalua alternativele de trafic”, a declarat Ciprian Ciucu.

Cum vor arăta lucrările de modernizare la Prelungirea Ghencea

Modernizarea Prelungirii Ghencea va include o supralărgire la patru benzi, linie dublă de tramvai, piste de biciclete, trotuare, spații verzi, iluminat LED, cabluri îngropate și intersecții cu semafoare inteligente.

Valoarea investiției totalizează 45,2 milioane de lei pentru infrastructura rutieră, alocate din bugetul local, și 123,5 milioane de lei pentru linia de tramvai, din care 87 de milioane provin din fonduri nerambursabile. În plus, construcția unui parc & ride de 6.500 mp lângă Pasajul Domnești va costa 62,2 milioane de lei.

Această facilitate va oferi 470 de locuri acoperite, 20 pentru persoanele cu dizabilități și 50 de locuri cu stații de încărcare pentru mașinile electrice.

„Pentru asta, va trebui făcut un PUZ și să obținem certificatul de urbanism”, a explicat Ciucu.

Lucrările la Prelungirea Ghencea sunt împărțite în cinci tronsoane

Lucrările sunt împărțite pe cinci tronsoane, fiecare având stadii diferite de progres. Primarul a subliniat că în tronsonul 1, între capătul tramvaiului 41 și strada Brașov, lucrările sunt aproape finalizate, urmând recepția în aprilie.

„Au durat așa de mult lucrările încât deja au nevoie de reparații noi pentru a putea face recepția. În 2027 se vor executa și intersecțiile de la capătul tramvaiului 41 și de la strada Brașov” a spus Ciucu.

Pe tronsonul 2, între strada Brașov și strada Râul Doamnei, partea rutieră este finalizată și recepționată, iar lucrările la linia de tramvai sunt în desfășurare. Constructorul a promis finalizarea acestora până în octombrie 2026.

Tronsoanele 3 și 4 (strada Râul Doamnei – strada Valea Oltului și strada Valea Oltului – strada Mărăcineni) sunt în etapa relocării rețelelor de utilități. „Lucrările la sistemul rutier, pe tronsonul 3, ar putea începe la 1 martie, iar pe tronsonul 4 în 2027”, a precizat edilul.

Pentru tronsonul 5, între strada Mărăcineni și Pasajul Domnești, lucrările de supralărgire vor fi realizate de CNAIR. La Pasajul Domnești va fi amenajat un nod intermodal de tip park & ride.

Când vor fi finalizate lucrările la noua linie de tramvai

Primarul Ciucu a menționat că lucrările la noua linie de tramvai vor fi finalizate în primăvara anului 2028. „Mă voi asigura că șantierele sunt conforme. Am primit sesizări cu privire la organizarea de șantier, accesul și siguranța pietonilor.

Le-am dat un termen scurt să se organizeze, altfel vor veni amenzi”, a mai spus actualul primar.

Potrivit lui Ciucu, progresul general al proiectului include: proiectare (100%), curățarea amplasamentului (80%), exproprieri și lucrări de demolare (95%), iluminat (16%), telecomunicații (26%), apă-canal (2,7%) și linia de tramvai (2,7%). Edilul a declarat că monitorizează îndeaproape situația pentru a debloca eventualele obstacole, organizând discuții cu toate părțile implicate, inclusiv Apa Nova, Distrigaz și Primăria Sectorului 6.

Lucrările la Prelungirea Ghencea au încput în urmă cu o săptămână. Drumul urmază să fie lărgit pe patru benzi, iar ivestiția în proiect este de aproape un miliard de lei.

