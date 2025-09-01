Două victime conștiente au fost preluate de echipajele medicale SAJ Vâlcea și SMURD, urmează a se stabili dacă vor fi transportate la spital. La fața locului intervin și pompierii pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor.
Din primele informații, un singur autoturism a fost implicat, care a lovit un parapet și s-a răsturnat pe carosabil.
Se estimează reluarea circulației după ora 17:15. În acest moment, coloana de mașini se întinde pe câțiva kilometri.
Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.