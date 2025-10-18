Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a informat faptul că, în perioada 20 octombrie, ora 9.00-25 octombrie, ora 18.00, pe DN 1 Ploiești-Brașov, la kilometrul 89+300 metri, pe podul peste râul Prahova, în zona localității Bănești, județul Prahova, vor fi efectuate lucrări de întreținere curentă la podurile, pasajele, podețele, tunelurile și zidurile de sprijin, urmând să fie restricționat traficul alternativ pe câte o bandă a fiecărui sens de circulație.

Totodată, de marți, 14 octombrie 2025, ora 23.00, au fost instituite restricții de circulație pe DN1, pe sectorul cuprins între km 7+260 – km 7+354, sensul de deplasare București – Ploiești (înainte de intrarea în pasajul subteran Băneasa).

De asemenea, vă prezentăm cum se va circula în București, în zona Planșeului Unirii, în următoarele șase luni. Primarul sectorului 4 a anunțat noi restricții de circulație în Piața Unirii.

Lucrările avansează rapid, existând șanse să se încheie mai devreme decât planificat. Daniel Băluță a explicat cum se va circula în zona Planșeului Unirii, în următoarele șase luni.

„Lucrările de la planșeul Unirii, deși se anunțau extrem de complexe și cu risc semnificativ de întârziere în privința execuției, astăzi sunt atât de avansate încât trebuie să reconfigurăm calendarul de lucru. Pe de o parte, mă bucură nespus acest lucru, pentru că, dacă vom reuși să menținem acest ritm, sunt șanse mari să încheiem lucrările de punere în siguranță a centrului Capitalei mai devreme decât a fost stabilit inițial.

Pe de altă parte, însă suntem nevoiți să ne gândim la graficul de lucru și modul în care oamenii vor circula în zona șantierului, prin folosirea unei noi rute de circulație pentru următoarele șase luni”, a explicat Daniel Băluță.





