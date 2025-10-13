O rețea de traficanți de droguri, destructurată la Brăila

O rețea de traficanți de droguri a fost destructurată recent în Brăila, potrivit presei locale. Trei persoane, printre care o femeie, au fost trimise în judecată de procurorii DIICOT pentru trafic de cocaină.

Conform sursei citate, inculpații M. Leonard, O. Ina și M. Virgil au fost implicați în aducerea și depozitarea unor cantități importante de cocaină în municipiul Brăila. Drogurile au fost stocate la domiciliul și într-o anexă tip boxă aparținând unui cuplu de concubini.

Anchetatorii au descoperit că rețeaua avea ramificații internaționale și a reușit să vândă o parte din droguri unor persoane necunoscute.

Traficanții luau cocaina din Europa și o vindeau pe teritoriul României

Potrivit rechizitoriului emis de DIICOT, în ianuarie 2025, o rețea formată din cetățeni români cu conexiuni în vestul Europei a procurat o cantitate semnificativă de cocaină, cu intenția de a o comercializa în România.

„În luna ianuarie a anului 2025, o rețea formată din cetățeni români cu ramificații internaționale în zona de vest a Europei a procurat o cantitate de Cocaină, pe care a intenționat să o comercializeze pe teritoriul României.

Dintre membrii grupării au fost identificați inculpații M.V. (n.r. – M. Virgil), M.L. (n.r.- M. Leonard și O.I. (n.r. – O. Ina)”, arată procurorii DIICOT. La începutul acestui an, o rețea de trafic de cocaină a fost identificată și la Ploiești, acolo unde polițiștii au arestat un cuplu din Prahova care făcea trafic de droguri și vindea cocaină.

Anchetatorii au găsit un kilogram de cocaină de peste 100.000 de euro

Anchetatorii au stabilit că unul dintre inculpați a procurat aproximativ un kilogram de cocaină cu o puritate de cel puțin 88,53%. Valoarea de piață a drogurilor a fost estimată la peste 100.000 de euro.

Drogurile au fost depozitate în Brăila, la domiciliul a doi dintre inculpați, care erau concubini. Cei trei suspecți au încercat să găsească clienți pentru a vinde drogurile.

În cadrul investigației, traficanții au vândut o mostră de droguri unui investigator sub acoperire. Până la efectuarea perchezițiilor, inculpații au reușit să vândă cel puțin 603,76 de grame de cocaină unor persoane necunoscute.

Traficanții de droguri au încercat să vândă cocaina în parcarea Mall Brăila

Pe 11 februarie 2025, în jurul orei 19.55, doi dintre inculpați au vândut 21,83 de grame de cocaină cu o concentrație de 88,53% unui investigator sub acoperire. Tranzacția a avut loc în parcarea Mall Brăila și s-a ridicat la suma de 7.000 de lei.

Conform presei locale, anchetatorii au stabilit că drogurile proveneau din America de Sud. Rețeaua avea ramificații în vestul Europei, iar unul dintre membrii ei era responsabil cu identificarea potențialilor clienți în România.

Prețul solicitat pentru un kilogram de cocaină varia între 60.000 și 70.000 de euro, justificat de puritatea ridicată a drogurilor.

Traficanții de droguri de la Brăila, trimiși în judecată

Cei trei inculpați au fost trimiși în judecată în stare de arest preventiv pentru săvârșirea infracțiunii de trafic intern de droguri de mare risc în formă continuată.

În ceea ce privește acuzația de trafic internațional de droguri, procurorii nu au putut strânge suficiente probe pentru a demonstra proveniența exactă a drogurilor și modul în care au fost introduse în țară. Dosarul se află în prezent pe rolul Tribunalului Brăila, iar un termen de judecată nu a fost încă stabilit.

Autoritățile continuă să fie vigilente și să lupte împotriva traficului de droguri, care reprezintă o amenințare serioasă pentru societate.

Tot la începutul acestui an, o femeie de 80 de ani a fost reținută pentru trafic de droguri, după ce polițiștii i-au găsit în casă plicuțele de cocaină gata porționată și ambalată pentru vânzare.

