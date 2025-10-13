O rețea de traficanți de droguri, destructurată la Brăila

O rețea de traficanți de droguri a fost destructurată recent în Brăila, potrivit presei locale. Trei persoane, printre care o femeie, au fost trimise în judecată de procurorii DIICOT pentru trafic de cocaină.

Conform sursei citate, inculpații M. Leonard, O. Ina și M. Virgil au fost implicați în aducerea și depozitarea unor cantități importante de cocaină în municipiul Brăila. Drogurile au fost stocate la domiciliul și într-o anexă tip boxă aparținând unui cuplu de concubini.

Anchetatorii au descoperit că rețeaua avea ramificații internaționale și a reușit să vândă o parte din droguri unor persoane necunoscute.

Traficanții luau cocaina din Europa și o vindeau pe teritoriul României

Potrivit rechizitoriului emis de DIICOT, în ianuarie 2025, o rețea formată din cetățeni români cu conexiuni în vestul Europei a procurat o cantitate semnificativă de cocaină, cu intenția de a o comercializa în România.

„În luna ianuarie a anului 2025, o rețea formată din cetățeni români cu ramificații internaționale în zona de vest a Europei a procurat o cantitate de Cocaină, pe care a intenționat să o comercializeze pe teritoriul României.

Inculpații care au scăpat de dosarele de corupție cer daune morale uriașe. Cum își justifică solicitările
Recomandări
Inculpații care au scăpat de dosarele de corupție cer daune morale uriașe. Cum își justifică solicitările

Dintre membrii grupării au fost identificați inculpații M.V. (n.r. – M. Virgil), M.L. (n.r.- M. Leonard și O.I. (n.r. – O. Ina)”, arată procurorii DIICOT. La începutul acestui an, o rețea de trafic de cocaină a fost identificată și la Ploiești, acolo unde polițiștii au arestat un cuplu din Prahova care făcea trafic de droguri și vindea cocaină.

Anchetatorii au găsit un kilogram de cocaină de peste 100.000 de euro

Anchetatorii au stabilit că unul dintre inculpați a procurat aproximativ un kilogram de cocaină cu o puritate de cel puțin 88,53%. Valoarea de piață a drogurilor a fost estimată la peste 100.000 de euro.

Drogurile au fost depozitate în Brăila, la domiciliul a doi dintre inculpați, care erau concubini. Cei trei suspecți au încercat să găsească clienți pentru a vinde drogurile.

În cadrul investigației, traficanții au vândut o mostră de droguri unui investigator sub acoperire. Până la efectuarea perchezițiilor, inculpații au reușit să vândă cel puțin 603,76 de grame de cocaină unor persoane necunoscute.

Traficanții de droguri au încercat să vândă cocaina în parcarea Mall Brăila

Pe 11 februarie 2025, în jurul orei 19.55, doi dintre inculpați au vândut 21,83 de grame de cocaină cu o concentrație de 88,53% unui investigator sub acoperire. Tranzacția a avut loc în parcarea Mall Brăila și s-a ridicat la suma de 7.000 de lei.

Conform presei locale, anchetatorii au stabilit că drogurile proveneau din America de Sud. Rețeaua avea ramificații în vestul Europei, iar unul dintre membrii ei era responsabil cu identificarea potențialilor clienți în România.

Prețul solicitat pentru un kilogram de cocaină varia între 60.000 și 70.000 de euro, justificat de puritatea ridicată a drogurilor.

Traficanții de droguri de la Brăila, trimiși în judecată

Cei trei inculpați au fost trimiși în judecată în stare de arest preventiv pentru săvârșirea infracțiunii de trafic intern de droguri de mare risc în formă continuată.

În ceea ce privește acuzația de trafic internațional de droguri, procurorii nu au putut strânge suficiente probe pentru a demonstra proveniența exactă a drogurilor și modul în care au fost introduse în țară. Dosarul se află în prezent pe rolul Tribunalului Brăila, iar un termen de judecată nu a fost încă stabilit.

Autoritățile continuă să fie vigilente și să lupte împotriva traficului de droguri, care reprezintă o amenințare serioasă pentru societate.

Tot la începutul acestui an, o femeie de 80 de ani a fost reținută pentru trafic de droguri, după ce polițiștii i-au găsit în casă plicuțele de cocaină gata porționată și ambalată pentru vânzare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Ben Affleck, declarații rare despre relația cu fosta lui soție, Jennifer Garner, și cei trei copii ai lor. Ce a mărturisit, cu emoție, actorul: „Nici nu pot să…”
Elle.ro
Ben Affleck, declarații rare despre relația cu fosta lui soție, Jennifer Garner, și cei trei copii ai lor. Ce a mărturisit, cu emoție, actorul: „Nici nu pot să…”
gsp
Mircea Lucescu, anunț-șoc după victoria cu Austria: „Dacă nu calific echipa, las pe altcineva la baraj”
GSP.RO
Mircea Lucescu, anunț-șoc după victoria cu Austria: „Dacă nu calific echipa, las pe altcineva la baraj”
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
GSP.RO
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
Parteneri
A murit Marinela Chelaru și e dureros ce a ieșit acum la iveală. Cauza morții e cumplită, ce chin a dus, biata de ea. Avea doar 66 de ani
Libertateapentrufemei.ro
A murit Marinela Chelaru și e dureros ce a ieșit acum la iveală. Cauza morții e cumplită, ce chin a dus, biata de ea. Avea doar 66 de ani
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă
Tvmania.ro
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă

Alte știri

Cum va fi vremea în perioada 13 - 26 octombrie 2025. Meteorologii au emis prognoza meteo
Știri România 12:04
Cum va fi vremea în perioada 13 – 26 octombrie 2025. Meteorologii au emis prognoza meteo
A murit „Truckscobar”, șofer român de TIR cunoscut pe TikTok: „Drum lin, colegule. Am claxonat ca nebunu`, dar a fost prea târziu”
Știri România 12:04
A murit „Truckscobar”, șofer român de TIR cunoscut pe TikTok: „Drum lin, colegule. Am claxonat ca nebunu`, dar a fost prea târziu”
Parteneri
Românul care l-a consiliat pe Trump anunță ce li se pregătește rușilor și coreenilor. „N-are nicio problemă să recurgă la metode foarte dure”
Adevarul.ro
Românul care l-a consiliat pe Trump anunță ce li se pregătește rușilor și coreenilor. „N-are nicio problemă să recurgă la metode foarte dure”
Cine a fost cel mai bun fotbalist al României în victoria uriașă cu Austria: „Jucătorul lui FCSB e de Premier League!”
Fanatik.ro
Cine a fost cel mai bun fotbalist al României în victoria uriașă cu Austria: „Jucătorul lui FCSB e de Premier League!”
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Având în vedere că am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”
Elle.ro
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Având în vedere că am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”
Răzbunarea Larisei Uță. Ce a făcut fosta soție a lui Alin Oprea, la 4 ani de la divorț. Medana, actuala soție a cântărețului, e revoltată
Unica.ro
Răzbunarea Larisei Uță. Ce a făcut fosta soție a lui Alin Oprea, la 4 ani de la divorț. Medana, actuala soție a cântărețului, e revoltată
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA
Viva.ro
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA

Monden

Imagini de la capela unde a fost depus sicriul actriței Marinela Chelaru. Au fost deja aduse primele coroane de flori
Exclusiv
Stiri Mondene 11:30
Imagini de la capela unde a fost depus sicriul actriței Marinela Chelaru. Au fost deja aduse primele coroane de flori
Olga Barcari a spus motivul despărțirii de Cătălin Bordea: „S-a speriat și el, probabil”. Dezvăluirile făcute de concurenta de la Asia Express
Stiri Mondene 11:08
Olga Barcari a spus motivul despărțirii de Cătălin Bordea: „S-a speriat și el, probabil”. Dezvăluirile făcute de concurenta de la Asia Express
Parteneri
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
TVMania.ro
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"
ObservatorNews.ro
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Libertateapentrufemei.ro
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Parteneri
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
GSP.ro
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
Scene incredibile din Emirate, acolo unde fanii au sărbătorit în stradă victoria naționalei conduse de Olăroiu
GSP.ro
Scene incredibile din Emirate, acolo unde fanii au sărbătorit în stradă victoria naționalei conduse de Olăroiu
Parteneri
Donald Trump a ajuns în Israel. Care este programul președintelui SUA
Mediafax.ro
Donald Trump a ajuns în Israel. Care este programul președintelui SUA
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD.ro
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Wowbiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Drama din viața eroului naționalei din meciul cu Austria. Prin ce momente cumplite a trecut Ghiță
Redactia.ro
Drama din viața eroului naționalei din meciul cu Austria. Prin ce momente cumplite a trecut Ghiță
Un copil de 5 ani a murit într-un incendiu, într-o locuință improvizată din Sălaj. Micuțul se afla în casă alături de mama și un adolescent de 16 ani
KanalD.ro
Un copil de 5 ani a murit într-un incendiu, într-o locuință improvizată din Sălaj. Micuțul se afla în casă alături de mama și un adolescent de 16 ani

Politic

Justin Trudeau, în tandrețuri cu o artistă celebră. Au fost surprinși pe iaht în timp ce se sărutau
Politică 11:45
Justin Trudeau, în tandrețuri cu o artistă celebră. Au fost surprinși pe iaht în timp ce se sărutau
Cine ar câștiga alegerile dacă s-ar vota duminica viitoare: AUR, dublu față de PSD sau PNL
Politică 11:24
Cine ar câștiga alegerile dacă s-ar vota duminica viitoare: AUR, dublu față de PSD sau PNL
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
„Fantastic! Am câștigat meciul de la imn!” Cine este Teodor Ilincăi, tenorul care a cutremurat toată Arena Națională la intonarea „Deșteaptă-te române” și a dat aripi României cu Austria încă din minutul 1
Fanatik.ro
„Fantastic! Am câștigat meciul de la imn!” Cine este Teodor Ilincăi, tenorul care a cutremurat toată Arena Națională la intonarea „Deșteaptă-te române” și a dat aripi României cu Austria încă din minutul 1
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită