De Alexandra Nistoroiu,

Medicul explică faptul că această neurotoxină “nu seamănă cu nimic altceva” şi că se manifestă foarte diferit în funcţie de vârsta pacientului şi de nivelul de rezistenţă a acestuia.



– Bună ziua. Dumneavoastră sunteţi cel care a făcut legătura dintre cazuri şi aţi anunţat autorităţile. Când şi cum aţi realizat că există o legătură?

– Da, era o situaţie neobişnuită, cu decese multiple la aceeaşi adresă. Şi colegii care au fost de gardă au anunţat şi Direcţia de Sănătate Publică, şi Poliţia. Noi am făcut legătura în această dimineaţă, când a venit soţul pacientei noastre, care a decedat.



Iniţial, am avut o pacientă tânără care a decedat, apoi a venit şi soţul ei, afectat la rândul lui. Dat fiind faptul că era o situaţie din punct de vedere epidemiologic deosebită, am anunţat, am legătura şi cu colegii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi am început să căutăm.



Medicul Mihai Grecu: