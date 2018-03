Sebastian Ghiță a declarat într-un interviu că Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani de închisoare în urma unui plan pus la cale de șefa DNA și Florian Coldea, lucru pe care îl știe de la Traian Băsescu. În replică, fostul președinte al României a afirmat că a aflat judecătorul din dosarul respectiv în momentul în care a întrebat cine e magistratul interceptat în toaletă și în pat.

Ghiță a declarat într-un interviu că Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani de închisoare în urma unui plan pus la cale de șefa DNA și Florian Coldea, lucru pe care îl știe de la Traian Băsescu, scrie Mediafax.

“Şi de aceea Traian Băsescu spune: Eu doar că nu m-am opus, pentru că Kovesi cu Coldea au venit şi mi-au spus gata, îl luăm cu fulgi cu tot, schimbăm judecătoarele. Şi chiar întreba Domnul Ghiţă, şi eu ce era să fac? Să spun nu domne, opriţi-vă, nu e bine, daţi presa peste cap. Mai era şi o chestiune personală contra trustului. Mi-a spus că s-a şi gândit că poate e toxică aşa o putere mare mediatică în societate, îi deranja şi pe cei din ambasade, şi atunci Traian Băsescu spune că a mers cu valul şi că nu s-a opus, chiar dacă ar fi trebuit să treacă peste orice chestiune personală. În calitate de preşedinte al României nu poţi lăsa procuratura să ia jurnaliştii din sedii, să le închidă gura, să îi lase fără bani, să îi aresteze; că atunci nu mai eşti preşedinte şi aia nu mai e ţară”, a declarat Ghiță.

Fiind întrebat dacă a considerat ”toxică” puterea pe care o avea trustul lui Dan Voiculescu, Băsescu a spus: ”Lucrul acesta l-am exprimat şi public când am vrut să introduc în strategia naţională trusturi de presă care sunt vulnerabilitate”

“La asta nu o să vă răspund niciodată. Mă îndoiesc că la mine ar putea exista înregistrări care probează ilegalităţi ale statului. Eronată interpretare”, a răspuns Băsescu, întrebat dacă are înregistrări cu Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea, în care cei doi vorbesc despre dosarul lui Dan Voiculescu.

Fostul șef de stat a mai afirmat că a întrebat mai multe lucruri despre procurorul Mustață, care se afla în completul de judecată al lui Voiculescu, când a aflat că a fost interceptat în toaletă.

“Am râs de m-am prăpădit înainte de condamnarea lui Voiculescu când am aflat chestiunea cu Mustaţă, în WC cum trăgea apa. Şi când e vorba despre un judecător, am întrebat: Care aţi făcut înregistrările în patul omului, în garsoniera unde mergea la amantă?. Era vorba de un judecător, orice şef de stat ar întreba despre ce e vorba. Am primit răspunsuri, dar nu ţin să le fac publice, am aflat cu ocazia asta că era completul care îl judeca pe puşcăriaşul Voiculescu”, a mai spus Băsescu la România TV.

Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani de închisoare în dosarul ICA, prejudiciul fiind stabilit de oamenii legii la 60 de milioane de euro.

Andrei Gheorghe va fi incinerat. Familia a decis să-i respecte dorința