Traian Băsescu s-a arătat optimist în ceea ce privește șansele sale la un nou mandat de primar general, funcție pe care a mai ocupat-o între iunie 2000 și decembrie 2004.

“Fiecare are șansa lui! Sigur, mărimea partidelor îi legitimează pe unii să fie mai optimiști – unii, mai optimiști decât trebuie, dar oricum optimiști”, a declarat Traian Băsescu la B1 TV.

Actualul eurodeputat PMP a continuat: “Nu o să-l ating pe Nicușor Dan. Nu sunt în competiție cu Nicușor Dan, ci cu PSD”.

“Eu am fost unul dintre cei care au inițiat susținerea lui Nicușor Dan, așa că nu îmi rămâne decât să iau notă de părerile dânsului. Eu însă am mai văzut campanii cu vot util. Am văzut prea multe la viața mea și prea multe competiții ca să cred numai în votul util. Cei care se păcălesc cu cu această abordare a votului util, trebuie să știe că la votul uninominal lucrurile stau puțin altfel, iar primăria este despre cineva care poate administra Bucureștiul”, a mai precizat acesta.

În opinia lui Traian Băsescu, sunt multe lucruri de rezolvat în București, unele “rămase așa” de aproape 20 de ani, de când a părăsit postul de primar general al Capitalei.

“N-aș vrea să prezint neapărat un program de primar general, dar sunt prea multe lucruri care au rămas acolo unde le-am lăsat. Uitați-vă la Pasajul Basarab! O construcție formidabilă. Din păcate, s-a terminat de 10 ani pasajul și la piciorul pasajului, când ai coborât din rampă, te oprești în două semafoare, unul – ca să întoarcă tramvaiul, iar altul – ca să intri în Mihalache.

La niciunul nu i-a trecut prin cap să facă un pasaj subteran, să treacă ori traficul de pe Mihalache pe sub intersecție, să nu mai ai semafor când cobori de pe pasaj…

Uitați-vă la problema încălzirii, mult-discutata problemă a încălzirii, și un copil de clasa a V-a înțelegea că după cum s-a făcut contorizarea și automatizarea punctelor termice, RADET nu mai avea viață. Bucureștiul este contorizat la nivel de scară de bloc.

Nu se mai pot încărca facturile cu pierderile de pe conducte. Acest lucru este valabil din 2005, când s-a terminat programul de contorizare și automatizare a punctelor termice, și oricine știa că va ajunge RADET la faliment. Să nu începi programul de montare a centralelor de cvartal e o copilărie”, a conchis Traian Băsescu.

