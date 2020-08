Fostul președinte al României crede și că liderii pensionarilor fac erori, acceptând tot ceea ce le spun miniștrii Muncii.

”Creșterea de 40% a fost o himeră de la început, statul român nu putea s-o susțină, putea doar 4 luni anul acesta. Dar la anul ar fi însemnat vreo 31 de miliarde de lei în plus, iar peste 2 ani ar fi însemnat 51 de miliarde în plus. Deci România n-ar fi putut suporta nici dacă nu era pandemia,” a afirmat Traian Băsescu.

“Sunt și eu pensionar și m-am săturat de erorile pe care le fac liderii pensionarilor, tot stau de fustele și pantalonii miniștrilor muncii, acceptă tot ce le spun aceștia, de parcă ar fi Dumnezei…”Avem în buget, avem 40%…si avem de fapt 14%”, a adăugat Traian Băsescu.

Fostul președinte l-a lăudat pe ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, pentru prudența de care dă dovadă.

„Orice e posibil în politica. Eu vă pot spune că, pe decizie politică, niște descreierați puteau să spună: ”Da, dăm 40% că sunt ALEGERI”. Rețineți, niște descreierați, Slavă Domnului. Cîțu e cât de cât prudent și a zis, nu mizați pe pensii până nu avem creșterea numărului de locuri de muncă, până nu avem muncă nu putem face majorarea sustenabilă.” a mai afirmat Băsescu.

Conform lui Traian Băsescu, guvernul Orban a prezentat drept o majorare semnificativă e o continuare a modelului PSD de a acorda creșteri, de regulă de la jumătatea anului, în locul indexărilor de la început de an.

“Eu consider ca ar fi fost corect dacă anul acesta se aplica indexarea de 10 care se cuvine, conform legii, de la 1 ianuarie și în septembrie să fi dat ceea ce se numește mărire, care în funcție de resursele pe care le are guvernul, ar fi putut fi 4-5%. Așa li s-au dat pensionarilor 14% procente în septembrie, și banii au fost mai puțini, ca urmare a inflației”, a explicat Traian Băsesecu.

