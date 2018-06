Traian Băsescu, după alegerea lui Tomac la șefia PMP: ”De astăzi, parcă am un sentiment de eliberare, am atâtea de spus”, a spus fostul președinte PMP. El și-a exprimat convingerea că PMP a rămas pe cele mai bune mâni și am convingerea că, având la vârf doi basarabeni, direcția paridului va rămâne pe obiectivul fundamental pe care îl are, acela de realizare a unirii României cu Republica Moldova.

”Am convingerea că barca nu e găurită. Astea sunt abordări jurnalistice de calitate îndoilenică. Am convingerea că PMP a rămas pe cele mai bune mâni și am convingerea că, având la vârf doi basarabeni, direcția paridului va rămâne pe obiectivul fundamental pe care îl are, acela de realizare a unirii României cu Republica Moldova. Nu e un obiectiv ușor, e un obiectiv greu, iar oamenii din conducere PMP încep bătălia pentru acest obiectiv. În ce mă privește, voi rămâne adânc legat de PMP și un puternic susținător”, a spus fostul președinte al PMP, la finalul Congresului Extraordinar.

El a mai spus că, de astăzi, se simte un om cu responsabilitate față de PMP dar pe de altă parte, parcă are un ”sentiment de eliberare”.

”Am atâtea de spus acestei țări și nu întotdeauna poți să le spui din funcția de președinte de partid. Toată experiența acumulată, toate adevărurile nu pot fi spuse din funcția de președinte de partid, ci din postura unui om care are o mare libertate. De astăzi, am libertatea de fost președinte al României”, a încheiat Traian Băsescu.

În prezența a 2.500 de delegati, formațiunea condusă de Traian Băsescu s-a reunit, sâmbătă, pentru a-și alege o nouă conducere. Liderul PMP Traian Băsescu s-a retras din fruntea partidului, iar Eugen Tomac a fost ales președinte, cu moţiunea “Partidul Mişcarea Populară – Reîntregim România!”.

Congresul a stat sub semnul unirii Republicii Moldova cu țara, Băsescu afirmând că lasă moștenirii noii conduceri a formațiunii obiectivul reînregirii țării. ”Simt o eliberare”, a declarat Traian Băsescu, la finalul Congresului.