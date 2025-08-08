Traian Băsescu își primește vila de protocol înapoi

Fostul președinte primește înapoi vila de protocol. Guvernul României s-a reunit astăzi în ședință, iar unul dintre punctele de pe ordinea de zi a fost schimbarea destinației unui imobil de protocol în reședință oficială pentru un fost șef de stat.

Vila de pe strada Emil Zola din cartierul Primăverii ar urma să îi fie atribuită lui Băsescu. Imobilul are o suprafață generoasă, cu peste 124 mp la parter și 116 mp la etaj, potrivit Antena 3 CNN.

Terenul pe care este construită vila are 541 mp, incluzând și un garaj de aproximativ 43 mp. Aceste detalii apar într-un document anexat Hotărârii de Guvern.

Fostul președinte a cerut vila de protocol și drepturile depline ca fost șef de stat

Fostul președinte al României a solicitat restituirea vilei de protocol și a altor drepturi, în urma unei decizii recente a Curții Constituționale a României (CCR). Traian Băsescu a adresat o cerere Administrației Prezidențiale pentru implementarea deciziei CCR care declară neconstituțională legea ce îi retrăgea drepturile de fost președinte.

Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate ridicată de Traian Băsescu. Decizia CCR nr. 319/01.07.2025 a constatat că Legea nr. 243/2021 este neconstituțională în ansamblul său. Această lege modifica drepturile foștilor șefi de stat.

Decizia are consecințe semnificative pentru Băsescu. Acesta își pierduse anterior drepturile de fost președinte după o hotărâre judecătorească privind colaborarea sa cu fosta Securitate. Acum, fostul președinte solicită restituirea vilei de protocol și plata indemnizației lunare începând cu 23 martie 2022.

Toate solicitările lui Traian Băsescu

După decizia CCR, Băsescu a cerut Administrației Prezidențiale restituirea tuturor drepturilor de fost președinte. Acestea includ:

Locuință oficială de la RAPPS

Protecție SPP

Indemnizație specifică foștilor șefi de stat

Indemnizația pentru cei 3 ani în care Băsescu nu a beneficiat de aceste drepturi ar putea depăși 150.000 euro, echivalentul a peste 750.000 lei. Aceasta reprezintă 75% din indemnizația actuală a președintelui.

Reacția oficială a Administrației Prezidențiale

La acel moment, în urma solicitării lui Băsescu, Administrația Prezidențială a oferit un răspuns. Instituția a precizat că nu are atribuții în atribuirea locuințelor de protocol pentru foștii președinți.

„Administraţia Prezidenţială a pus în aplicare prevederile Deciziei Curţii Constituţionale nr. 319/01.07.2025 de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României”, se arăta în comunicat.

Cum și-a pierdut Traian Băsescu drepturile de fost șef de stat

Traian Băsescu și-a pierdut drepturile de fost șef de stat în 2022, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis definitiv că a colaborat cu Securitatea comunistă.

Ca urmare a acestei decizii, i-au fost retrase drepturile și beneficiile de fost președinte, inclusiv locuința de protocol, indemnizația lunară (75% din salariul președintelui în exercițiu), paza și protecția SPP, precum și folosirea gratuită a unui autoturism.

Motivul juridic pentru pierderea acestor drepturi a fost o lege din 2021 care interzice foștilor demnitari colaboratori cu Securitatea să beneficieze de privilegii de fost președinte. Decizia instanței a confirmat că Băsescu a colaborat cu Securitatea, conform verdictului CNSAS.

Totuși, în 2025, Curtea Constituțională a României a declarat neconstituționale modificările legislative care au dus la aceste restricții, astfel că Băsescu își poate recăpăta drepturile pierdute, iar Guvernul urmează să pună în aplicare această decizie, inclusiv acordarea unei locuințe de protocol și restabilirea indemnizației și protecției.

