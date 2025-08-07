Schimbarea destinației unui imobil va fi supusă aprobării

Proiectul de Hotărâre de Guvern ce urmează să fie supus aprobării prevede „schimbarea destinaţiei unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” din locuinţă de protocol în reşedinţă oficială”.

Tot în ședința de mâine va avea loc și „modificarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2015 privind schimbarea regimului juridic al unui imobil și pentru atribuirea destinației acestuia ca reședință oficială pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român”, se arată în documentul Executivului.

Pe lângă locuința de protocol, foștii președinți beneficiază și de o indemnizație lunară în cuantum de 75% din indemnizaţia acordată preşedintelui României în exercițiu, dar și pază și o masină asigurate de Serviciul de Pază și Protecție (SPP).

Fost colaborator al Securității

Traian Băsescu a rămas fără vilă de protocol de la RA-APPS şi dispozitiv de protecţie al SPP, după ce instanța supremă a decis, în martie 2022, că fostul președinte a fost colaborator al Securității.

În calitate de şef al statului, în perioada 2004 – 2014, acesta primise o vilă de protocol pe strada Gogol, din sectorul 1 al Capitalei, și beneficia de indemnizaţie şi de dispozitiv de protecţie şi pază de la SPP.

Legea 406/2001 a fost modificată în octombrie 2021, prin Legea nr. 243/2021, care a introdus un nou articol care prevede că foştii preşedinţi pierd dreptul la aceste beneficii, dacă o instanţă a constatat, prin decizie definitivă, că au avut calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia.

La acea dată, fostul președinte Traian Băsescu a acuzat instituțiile statului de lipsă de respect, după ce a fost înștiințat că trebuie să părăsească vila de protocol, și a afirmat că le va trata și el în același mod, informează Realitatea Plus.







