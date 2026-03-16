„Este posibil ca Iranul să încerce să lovească echipamentele americane dislocate în bazele de la Kogălniceanu şi Turda”

Traian Băsescu a precizat pe pagina sa de Facebook că nu și-a propus să intre în contradicție cu afirmațiile oficiale. Totodată, acesta a subliniat că postarea este o opinie personală, generată de faptul că evoluțiile internaționale sunt incerte. 

„Doar o părere personală. Nu mi-am propus să intru în contradicţie cu afirmaţiile oficiale. Conţinutul acestei postări este doar o opinie personală, generată de faptul că evoluţiile internaţionale sunt incerte în primul rând datorită imprevizibilului Trump. La solicitare expresă, România a pus la dispoziţia armatei SUA bazele militare de la Kogălniceanu şi Câmpia Turzii.

Decizia este corectă şi în interesul pe termen lung al consolidării relaţiei cu SUA şi a securităţii României. În cele două baze militare vor fi găzduite avioane cisternă pentru alimentarea în aer a avioanelor de vânătoare/bombardament, drone de cercetare şi bombardament, radare destinate dirijării sistemelor antirachetă şi a avioanelor de luptă, etc”, a scris Traian Băsescu pe Facebook.

De asemenea, acesta spune că, în opinia sa, nu înseamnă un echipament militar defensiv nimic din cele de mai sus. Traian Băsescu a transmis că este posibil ca Iranul să încerce să lovească echipamentele americane dislocate la Turda și Kogălniceanu.

„În opinia mea, nimic din cele de mai sus nu înseamnă echipament militar defensiv. Deşi avem o relaţie veche şi bună, este posibil ca Iranul să încerce să lovească echipamentele americane dislocate în bazele de la Kogălniceanu şi Turda.

Într-o astfel de situaţie, România dispune de echipamentele militare necesare pentru a îndepărta pericolul, dar nimeni nu poate garanta eliminarea tuturor riscurilor. Atacurile teroriste efectuate de islamişti radicalizaţi sau atacurile cibernetice reprezintă o altă categorie de riscuri”, a adăugat acesta.

Recomandarea pentru statul român făcută de Traian Băsescu

Fostul președinte a transmis că în cazul unor posibile atacuri, statul român trebuie să ia măsuri preventive de informare a populației legat de modul de acțiune.

„În aceste condiţii, în opinia mea, statul român trebuie să ia urgent măsuri preventive de informare a populaţiei legat de modul de acţiune în cazul unor posibile atacuri.

Poate ar fi bine ca fiecare dintre noi să se gândească unde se adăposteşte el şi familia, dacă are bani şi mijloace de subzistenţă pentru două trei zile, dacă ar fi nevoie.

Pentru riscurile de mai sus spuneam în postarea mea anterioară că Trump trebuie să plătească. Să notăm! Nu mai este gratis ca în Afganistan, Irak şi Balcani. Postarea este doar o părere”, a conchis Băsescu.

Iranul a avertizat, luni, România că va răspunde politic și juridic dacă țara va permite Statelor Unite să folosească baze de pe teritoriul său pentru operațiuni împotriva Iranului.

