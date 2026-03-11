Traian Băsescu i-a dat un sfat lui Nicușor Dan înaintea CSAT: „Trump va trebui să afle că accesul pe Kogălniceanu costă”

„Trump îşi caută aliaţi. Băgat singur în capcana cu petrol a războiului cu Iranul, Donald Trump a constatat că ar putea avea nevoie de România după ce în 2025 şi-a retras demonstrative, spre bucuria prietenului său Vladimir Putin, cea mai mare parte a militarilor de la Kogălniceanu iar la Munchen, prin trompeta Vance a umilit pur şi simplu Romania. Azi se pare că SUA ar avea nevoie de baza de la Kogălniceanu. Foarte bine, avem un “ACORD DE ACCES” semnat la Bucureşti la 6 Decembrie 2005 şi intrat în vigoare la 21 Iunie 2006. În baza acestui acord Armata SUA va primi acces la Kogălniceanu. Şi asta nu pentru că Trump are nevoie ci pentru că aliatul nostru, America, are nevoie”, a transmis Băsescu pe rețeaua de socializare.

„Având în vedere dinamica evenimentelor din Orientul Mijlociu, preşedintele Dan, România, trebuie să acţioneze rapid, fără tergiversări, amânări şi ezitări”, a adăugat fostul președinte.

În final, Băsescu a afirmat totuși că președintele SUA nu poate primi acces la baza de la Kogălniceanu fără să ofere nimic la schimb. „Afaceristul Trump însă, va trebui să afle că accesul pe Kogălniceanu pentru operaţiuni în Orientul Mijlociu costă”, a conchis fostul șef de stat, fără să explice concret la ce se referă.

Amintim că în ședința CSAT care a început la ora 9.30 se discută faptul că SUA au cerut României permisiunea să trimită avioane de luptă și soldați la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu din Constanța după războiul declanșat de Israel și SUA în Iran. Concret, CSAT trebuie să decidă dacă permite sau nu accesul americanilor.

Statele Unite au anunțat în octombrie 2025 că vor reduce numărul trupelor americane din Europa, inclusiv din România. Pe scurt, SUA au informat că își vor retrage o parte din militarii aflați la Baza Mihail Kogălniceanu. Practic, doar 1.000 de soldați americani urmau să rămână în țara noastră, din cei 2.000. Acum, după 5 luni, America lui Donald Trump a revenit asupra deciziei.

