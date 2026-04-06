Declarațiile vin ca reacție la cel mai recent ultimatum lansat de președintele SUA, Donald Trump, care a somat Teheranul într-un limbaj dur: „Deschideți nenorocita de Strâmtoare, ticăloși nebuni, sau veți trăi în Iad – Doar uitați-vă! Slavă lui Allah”.

Amenințarea care nu sperie pe nimeni

Minimalizând retorica liderului de la Casa Albă, Traian Băsescu a catalogat avertismentele acestuia drept ineficiente: „E tipul de amenințare care nu sperie pe nimeni. Câinii care latră nu mușcă”.

Fostul șef de stat a explicat că atacurile cu bombe și rachete nu vor produce efectul scontat, deoarece infrastructura militară a Iranului este puternic fortificată.

„Partea militară este 50% sub munte, sub pământ. Sunt pe strategii și tactici iraniene, cu tuneluri, cu depozite subterane, foarte greu de identificat”, a precizat Băsescu, comparând situația cu tacticile folosite de grupările Hamas și Hezbollah. Victorie cu un milion de soldați americani

Potrivit acestuia, o victorie militară reală a SUA ar necesita debarcarea a aproximativ un milion de soldați americani, cu riscurile care recurg din această operațiune terestră de amploare.

„Războiul cu Iranul nu poate fi câștigat decât dacă debarcă vreun 1 milion de militari americani pe teritoriul Iranului și nu se știe câți se mai întorc din ei”, a spus Traian Băsescu.

Argumentând complexitatea dosarului iranian, Băsescu a subliniat că SUA nu se confruntă cu un stat artificial sau de mici dimensiuni, ci cu o națiune de 90 de milioane de locuitori, profund ancorată într-o istorie de 2.500 de ani.

„E fostul mare imperiu persan, care a dominat lumea și a lăsat lumii cultură. Poporul iranian are conștiința existenței și a istoriei sale”, a explicat fostul președinte.

Pe de altă parte, Băsescu a punctat că, în prezent, națiunea iraniană este „prostită religios” de regimul ayatollahilor. Această îndoctrinare a dus la fanatizarea unei mari părți a populației și la inadaptarea țării la evoluțiile societății moderne.

Negocierea, singura soluție pentru Strâmtoarea Ormuz

În concluzie, Traian Băsescu consideră că deblocarea Strâmtorii Ormuz prin intervenție armată este o iluzie.

„Soluția prin forță nu duce nicăieri, înseamnă și foarte multe pierderi, și nu se știe dacă va fi cu succes”, a avertizat Traian Băsescu.

Fostul președinte i-a sugerat indirect administrației de la Washington să ia în calcul pozițiile adoptate de Franța, China și Rusia, punctând că diplomația și negocierea rămân singurele instrumente capabile să evite o escaladare catastrofală a conflictului.